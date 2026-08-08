TURISTAS AUSTRALIANOS AUMENTAN 80% EN CHILE Y TORRES DEL PAINE APARECE ENTRE SUS DESTINOS PREFERIDOS

Los turistas australianos que llegaron a Chile durante el primer semestre de 2026 aumentaron un 80,1% respecto del mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en el mercado de mayor crecimiento entre los principales países de origen de visitantes. El interés de este público incluye destinos de naturaleza y aventura como Torres del Paine, en la Región de Magallanes.

De acuerdo con antecedentes recogidos por El País, Australia fue definido junto a China como uno de los mercados prioritarios para la promoción turística de Chile durante 2027. Entre los factores asociados al crecimiento se encuentran la exención del visado para turistas australianos, el aumento de vuelos directos entre ambos países y el interés por los paisajes naturales.

El perfil de este visitante también presenta características particulares. El 60% de los australianos que viajan a Chile lo hace específicamente por vacaciones, mientras que los mayores de 60 años representan cerca de un cuarto de los visitantes. Además, permanecen en promedio unas 15 noches en el país y registran un gasto por viaje superior al promedio de los turistas.

En sus recorridos por Chile, Santiago aparece como el principal destino, seguido por lugares como San Pedro de Atacama, Valparaíso y los centros de esquí. Torres del Paine y otros parques nacionales también forman parte de las opciones visitadas por este mercado, en línea con el interés de los turistas australianos por la naturaleza y los paisajes.

Fuente: El País