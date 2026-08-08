PARQUE NACIONAL YENDEGAIA CONMEMORÓ 13 AÑOS DESDE SU CREACIÓN EN TIERRA DEL FUEGO

Este jueves 7 de agosto se conmemoraron 13 años desde la creación del Parque Nacional Yendegaia, territorio ubicado en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El parque se extiende desde el canal Beagle hasta la cordillera Darwin y protege diversos ecosistemas australes, entre ellos bosques subantárticos, turbales, glaciares, ríos y fiordos. Su territorio alberga una amplia variedad de especies y ecosistemas propios de esta zona de Tierra del Fuego.

La creación del Parque Nacional Yendegaia fue posible tras la donación de más de 38 mil hectáreas por parte de la Fundación Tompkins Conservation, liderada por Douglas y Kristine Tompkins, junto con la incorporación de más de 111 mil hectáreas aportadas por el Estado de Chile.

Actualmente, Yendegaia forma parte de la Ruta de los Parques de la Patagonia, iniciativa que reúne 17 parques nacionales de la Patagonia chilena y que incluye distintos territorios protegidos de la Región de Magallanes.