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6 de junio de 2026

VECINOS DEL PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO PARTICIPARON EN JORNADAS PARA CONOCER EL REINO FUNGI

La iniciativa reunió a más de 40 habitantes de Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez en recorridos educativos por el bosque patagónico.

Reino Fungi

Más de 40 vecinos y familias de Villa Cerro Castillo y Puerto Ingeniero Ibáñez participaron en una serie de actividades educativas desarrolladas en el Parque Nacional Cerro Castillo, en la Región de Aysén, como parte del denominado Ciclo Fungi, impulsado por el programa Amigos de los Parques de Fundación Rewilding Chile.

Las jornadas se realizaron en los sectores Las Horquetas y Boca León, donde los asistentes recorrieron senderos junto a guardaparques de CONAF y la divulgadora científica Dinelly Soto. Durante las caminatas, los participantes pudieron observar distintas especies de hongos y conocer su importancia para el funcionamiento y la conservación de los ecosistemas patagónicos.

La actividad buscó acercar a las comunidades al conocimiento de la biodiversidad local mediante experiencias en terreno. Según explicó Dinelly Soto, los habitantes que viven cerca de áreas protegidas cumplen un papel relevante en la conservación de especies y ecosistemas, además de contar con una oportunidad privilegiada para conocer y valorar el patrimonio natural de la región.

Entre los asistentes estuvo Is Ramírez, vecina de Puerto Ingeniero Ibáñez, quien destacó que la experiencia le permitió descubrir aspectos del bosque que antes pasaban desapercibidos. La participante valoró especialmente la posibilidad de comprender la existencia de pequeños ecosistemas que contribuyen a la supervivencia del entorno natural.

El Ciclo Fungi también se ha desarrollado en los parques nacionales Alerce Andino y Pumalín Douglas Tompkins, en la Región de Los Lagos. La iniciativa forma parte del trabajo que realiza el programa Amigos de los Parques para promover la educación ambiental, la participación comunitaria y la valoración de las áreas protegidas.


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