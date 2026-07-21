DEDECON REFUERZA CANALES DE ATENCIÓN PARA APOYAR A CONTRIBUYENTES Y PYMES AFECTADOS POR FRENTE DE MAL TIEMPO

Ante los efectos provocados por el sistema frontal que afecta a diversas comunas del país, la Defensoría del Contribuyente (DEDECON) reforzó sus canales de atención para orientar a las personas y empresas que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias como consecuencia de esta emergencia.





Así lo dio a conocer el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, quien destacó que la institución "está disponible para ayudar a quienes lo estén pasando mal durante estos frentes de mal tiempo, especialmente a las personas de las Regiones de Atacama y Coquimbo. Ante cualquier duda o inconvenientes sobre beneficios, pago de impuestos o inconvenientes tributarios pueden recurrir a nosotros. Nuestros equipos estarán atentos y dispuestos a brindar la atención necesaria".





Entre las materias en las que la DEDECON está brindando orientación se encuentran detallar los beneficios tributarios anunciados por la autoridad fiscal; revisar nuevos plazos de cumplimiento de obligaciones tributarias y pago de impuestos.

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Además, la institución también puede brindar orientación y apoyo ante consultas por actualización del avalúo fiscal de propiedades dañadas o destruidas, así como otros procedimientos tributarios derivados de las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

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Ricardo Pizarro explicó que de acuerdo a las medidas anunciadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII), hasta el 30 de octubre de 2026 tendrán plazo los contribuyentes de las comunas afectadas por el temporal para declarar y pagar el IVA y otros impuestos mensuales sin multas ni intereses. Para ello deben revisar la página www.sii.cl

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El Defensor Nacional del Contribuyente destacó que vamos a estar pendientes de los contribuyentes y pymes que se han visto afectados durante estos temporales, "para que pueden recurrir a nosotros en caso que necesiten información o apoyo para alguna gestión tributaria. Sabemos que en situaciones de emergencia como estas, las personas necesitan información oportuna y acompañamiento para conocer sus derechos y las alternativas de beneficios tributarios disponibles. Nuestro compromiso es orientar a los contribuyentes para que puedan acceder a las medidas de apoyo y así realizar sus trámites tributarios con mayor tranquilidad durante este proceso".

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