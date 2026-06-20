DEDECON LOGRA ANULAR LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA DE MÁS DE $122 MILLONES A CONTRIBUYENTE AGRÍCOLA

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) informó que logró dejar sin efecto una liquidación tributaria superior a $122 millones aplicada a una empresaria del rubro agrícola, luego de una extensa fiscalización y un proceso que incluyó el embargo de más de $111 millones desde una cuenta bancaria de la contribuyente.

El caso se originó tras una fiscalización por justificación de inversiones correspondiente al Año Tributario 2021. Luego de una citación emitida por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en noviembre de 2022, la autoridad tributaria determinó en abril de 2023 una liquidación por $122.149.377. La contribuyente sostuvo que los fondos observados tenían un origen acreditable y respaldado mediante documentación financiera y comercial.

Según informó DEDECON, tras asumir la representación de la contribuyente en julio de 2025, realizó una revisión de los antecedentes y detectó errores en la liquidación tributaria, incluyendo la aplicación de impuestos que consideró improcedentes y fundamentos de hecho erróneos. Con estos antecedentes, presentó una nueva solicitud de Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF).

El 6 de noviembre de 2025, el Servicio de Impuestos Internos acogió la presentación y resolvió anular íntegramente la liquidación y el giro asociado. Como resultado, el saldo pendiente, que ascendía a más de $53 millones tras gestiones previas, fue eliminado completamente, quedando la deuda tributaria en cero, incluyendo impuestos, reajustes, intereses y multas.

El Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, destacó que la institución busca resguardar los derechos de las personas y pequeñas empresas frente a actuaciones fiscales que consideren improcedentes. Asimismo, llamó a quienes estimen vulnerados sus derechos tributarios a solicitar orientación y apoyo a través de los canales disponibles de la Defensoría del Contribuyente.

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