Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

DEDECON CUMPLE 4 AÑOS: MÁS DE 6.600 REQUERIMIENTOS TRIBUTARIOS ATENDIDOS Y 74% DE EFECTIVIDAD EN RECURSOS

​La Defensoría del Contribuyente ha defendido casos ante el SII, Aduanas y Tesorería, además de capacitar a más de 31 mil personas en educación tributaria.

Dedecon

La Defensoría del Contribuyente (DEDECON) cumplió cuatro años desde que puso a disposición sus servicios digitales el 24 de febrero de 2022, consolidándose como un organismo clave en la defensa de los derechos tributarios en Chile. En este periodo ha atendido 6.657 requerimientos relacionados con situaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República (TGR).

Los casos abordados han ido desde orientación básica en materias tributarias hasta defensa administrativa y judicial por eventuales vulneraciones de derechos. Entre los principales temas resueltos se encuentran problemas asociados a la Operación Renta, fiscalizaciones mal aplicadas, diferencias en el cobro de impuesto territorial y avaluaciones, bloqueo de claves tributarias e impuestos mal aplicados.

Durante 2025, la DEDECON presentó aproximadamente 133 recursos y peticiones administrativas ante el SII, de los cuales 102 ya fueron resueltos, alcanzando un 74% de efectividad. Según explicó el Defensor Nacional del Contribuyente, Ricardo Pizarro, esto permitió dejar sin efecto liquidaciones y giros improcedentes, subsanar observaciones y regularizar situaciones tributarias.

En materia de educación tributaria, la institución ha llegado a 31.628 personas a través de charlas y capacitaciones en todo el país, dirigidas a pymes, emprendedores, feriantes, municipios y funcionarios públicos. Además, ha emitido 16 informes técnicos sistémicos para abordar problemas estructurales del sistema tributario.

Aunque opera principalmente en modalidad digital, la Defensoría mantiene una alianza con el IPS para brindar atención presencial en las 206 oficinas de ChileAtiende a nivel nacional, ampliando el acceso para los contribuyentes.

A cuatro años de su creación, la institución proyecta continuar fortaleciendo la educación tributaria y la defensa administrativa y judicial como herramientas para avanzar hacia una mayor justicia en el sistema tributario chileno.


defensorianiñez

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ALERTA POR AUMENTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL: EN 2024 TASAS MÁS ALTAS FUERON EN MAGALLANES, ÑUBLE Y BIOBÍO

CARNAVAL “RUTA DE LOS MARES”: MÚSICA, CIRCO Y COLOR EN LOS BARRIOS EL PINGÜINO Y LOTEO DEL MAR

​La iniciativa gratuita, parte del ciclo “Vientos de Verano”, invita a las familias a un recorrido artístico de cinco estaciones que culminará con un gran espectáculo de cierre.

CIRCO DE LA MEMORIA 2
turismo ballenas

GLACIARES, BALLENAS Y PINGÜINOS: SIETE experiencias imperdibles para este 2026 EN LA PATAGONIA AUSTRAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

turismo ballenas

GLACIARES, BALLENAS Y PINGÜINOS: SIETE experiencias imperdibles para este 2026 EN LA PATAGONIA AUSTRAL

Patricia Cárdenas, Matrona

IMPLEMENTAN TEST MOLECULAR DE VPH COMO NUEVO EXAMEN PARA PREVENIR CÁNCER CERVICOUTERINO EN MAGALLANES

CT 11

CON MÚLTIPLES DEPORTES Y UNA LIMPIEZA DE PLAYA SE VIVIÓ UNA NUEVA VERSIÓN DE "LA COSTANERA ES TUYA"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

