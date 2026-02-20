OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, personal de la sección especializada OS7 Magallanes de Carabineros detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, tras detectar que transportaba droga en su equipaje.

El procedimiento se enmarcó en fiscalizaciones planificadas en el terminal aéreo, considerando análisis de horarios y perfilamiento de pasajeros provenientes del norte del país. Con el apoyo del can detector de drogas “Hulk”, del emblema verde, se realizó una marcación positiva a una maleta que en su interior contenía sustancias ilícitas. La detenida, de 38 años, domiciliada en la comuna de Estación Central, Santiago, mantiene situación migratoria irregular en Chile.

En total se incautaron 1 kilo 300 gramos de cocaína, equivalentes a 1.300 dosis, con un avalúo comercial estimado en 26 millones de pesos, además de 305 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Durante el control de detención, el tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada, identificada con las iniciales E.C., fijando un plazo de investigación de 120 días. El procedimiento se suma a las acciones preventivas desarrolladas en la Región de Magallanes para combatir el tráfico de drogas en la principal puerta de entrada aérea del extremo sur del país.



