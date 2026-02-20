Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

os7 carabineros

Durante la madrugada de este viernes 20 de febrero, personal de la sección especializada OS7 Magallanes de Carabineros detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, tras detectar que transportaba droga en su equipaje.

El procedimiento se enmarcó en fiscalizaciones planificadas en el terminal aéreo, considerando análisis de horarios y perfilamiento de pasajeros provenientes del norte del país. Con el apoyo del can detector de drogas “Hulk”, del emblema verde, se realizó una marcación positiva a una maleta que en su interior contenía sustancias ilícitas. La detenida, de 38 años, domiciliada en la comuna de Estación Central, Santiago, mantiene situación migratoria irregular en Chile.

En total se incautaron 1 kilo 300 gramos de cocaína, equivalentes a 1.300 dosis, con un avalúo comercial estimado en 26 millones de pesos, además de 305 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Durante el control de detención, el tribunal decretó la prisión preventiva de la imputada, identificada con las iniciales E.C., fijando un plazo de investigación de 120 días. El procedimiento se suma a las acciones preventivas desarrolladas en la Región de Magallanes para combatir el tráfico de drogas en la principal puerta de entrada aérea del extremo sur del país.


DETIENEN A HOMBRE CON ARRESTO DOMICILIARIO TRAS ROBO EN LOCAL “EL CAIQUÉN” EN PUNTA ARENAS

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Liliana Cortés

COLUMNA DE OPINIÓN | VIVIR EN LA CALLE NO ES UN DELITO

“RUTA CERO”: ALCALDE RADONICH CONFIRMA QUE VEHÍCULO DE LA ALCALDÍA UTILIZARÁ E-COMBUSTIBLE DURANTE UN MES