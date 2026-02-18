Punta Arenas,
18 de febrero de 2026

COMUNAS RURALES DE MAGALLANES SE SUMAN A LA CAMPAÑA “SACA TU PERMISO RURAL” 2026 PARA FORTALECER SUS INGRESOS

Primavera se suma por primera vez a la iniciativa, que ya ha beneficiado a San Gregorio, Laguna Blanca y Timaukel.

PRIMAVERA_(2)

Las comunas rurales de la Región de Magallanes —San Gregorio, Laguna Blanca, Timaukel y ahora también Primavera— participan en la versión 2026 de la campaña Saca Tu Permiso Rural (STPR), una plataforma digital que permite pagar el permiso de circulación en municipios de la Patagonia, fortaleciendo directamente sus ingresos.

En la versión 2025, las comunas magallánicas participantes obtuvieron beneficios directos por $58 millones, recursos que impactaron en iniciativas locales.

Para este año, Primavera se incorpora por primera vez, ampliando la red regional dentro de las 16 municipalidades de toda la patagonia chilena que forman parte de la campaña.

La iniciativa es liderada por la empresa social Balloon Latam y busca redistribuir recursos hacia territorios con alta dependencia del Fondo Común Municipal. A nivel nacional, en 2025 más de 5.100 permisos renovados generaron $1.241 millones para comunas rurales, consolidando un modelo que transforma un trámite obligatorio en una herramienta concreta de desarrollo territorial.

¿Cómo sacar tu permiso de circulación en estas comunas rurales?

1. ingresa a sacatupermisorural.cl

2. Selecciona la región de Magallanes y una de las cuatro comunas

3. Sigue las instrucciones para conseguirlo.



En la campaña se invita que, además, los conductores pueden complementar este proceso con la contratación del SOAP a través de Bomberos, permitiendo que este trámite anual también apoye a las compañías de voluntarios de la región.

Marcel Bermúdez, Director de Tránsito y Transporte Público Ilustre Municipalidad

SOAP 2026 VUELVE A VENDERSE TRAS PUBLICACIÓN DE LEY JACINTA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 2026-2030 Y HABILITA ENCUESTA CIUDADANA ONLINE

Leer Más

​La encuesta, dirigida a mayores de 18 años, busca recoger la visión y prioridades de la comunidad. Estará disponible hasta el 6 de marzo.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Juan Morano Cornejo, Consejero regional

CONSEJERO JUAN MORANO CONFIRMA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PENDIENTES A MAGALLANES

NO DIGA MEDIAGUA: HOY LAS VIVIENDAS DE EMERGENCIA SON OTRA HISTORIA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

