COMUNAS RURALES DE MAGALLANES SE SUMAN A LA CAMPAÑA “SACA TU PERMISO RURAL” 2026 PARA FORTALECER SUS INGRESOS

Las comunas rurales de la Región de Magallanes —San Gregorio, Laguna Blanca, Timaukel y ahora también Primavera— participan en la versión 2026 de la campaña Saca Tu Permiso Rural (STPR), una plataforma digital que permite pagar el permiso de circulación en municipios de la Patagonia, fortaleciendo directamente sus ingresos.

En la versión 2025, las comunas magallánicas participantes obtuvieron beneficios directos por $58 millones, recursos que impactaron en iniciativas locales.

Para este año, Primavera se incorpora por primera vez, ampliando la red regional dentro de las 16 municipalidades de toda la patagonia chilena que forman parte de la campaña.

La iniciativa es liderada por la empresa social Balloon Latam y busca redistribuir recursos hacia territorios con alta dependencia del Fondo Común Municipal. A nivel nacional, en 2025 más de 5.100 permisos renovados generaron $1.241 millones para comunas rurales, consolidando un modelo que transforma un trámite obligatorio en una herramienta concreta de desarrollo territorial.

¿Cómo sacar tu permiso de circulación en estas comunas rurales?

1. ingresa a sacatupermisorural.cl

2. Selecciona la región de Magallanes y una de las cuatro comunas

3. Sigue las instrucciones para conseguirlo.

​

​

En la campaña se invita que, además, los conductores pueden complementar este proceso con la contratación del SOAP a través de Bomberos, permitiendo que este trámite anual también apoye a las compañías de voluntarios de la región.

