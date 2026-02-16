Punta Arenas,
16 de febrero de 2026

EDELMAG ANUNCIA TRES INTERRUPCIONES PROGRAMADAS EN PUNTA ARENAS Y PUERTO WILLIAMS

​La suspensión del servicio se extenderá entre las 08:30 y las 13:30 horas debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución.

La empresa EDELMAG informó que esta semana se efectuarán tres interrupciones programadas del suministro eléctrico en Punta Arenas y Puerto Williams, con el objetivo de ejecutar labores de mantenimiento preventivo.

El martes 17 de febrero, entre las 09:00 y las 14:00 horas, el corte afectará en Punta Arenas desde el km 21, lado sur del Parque Chabunco, hasta Villa Kon Aiken.



El miércoles 18 de febrero se realizará una interrupción programada del suministro en distintos sectores de Punta Arenas, con el objetivo de ejecutar labores de mantenimiento en la red de distribución.

El corte está previsto entre las 08:30 y las 13:30 horas y afectará a vecinos y vecinas de los siguientes sectores:

  • Pedro Aguirre Cerda


    • Av. J. Alessandri entre Prat y calle Central Cuatro.

    • ​Prat entre J. Alessandri y Cte. Byron.

    • Los Colonizadores entre J. Alessandri y Cte. Byron.

    • Cte. Byron entre Prat y S. Bolívar.

  • Población M. Bulnes

    • Av. J. Alessandri, M. Rodríguez, Cte. Byron y Prat.

    • M. Rodríguez, J. del Tránsito Agüero, Patagonia y J. Ballesteros.

    • Villa Anef.

    • Villa Portal del Estrecho.

    • Villa Mirador del Estrecho.


En tanto, el jueves 19 de febrero, entre las 09:00 y las 14:00 horas, el corte se realizará en Puerto Williams, afectando calles como Uspashun, Av. Carlos Ibáñez, C. Lawaia, Teniente Muñoz, Austral, Cabo de Hornos, Coihues, Canelos, Lengas, Snipe, Calafate, Evaut y Juan Williams.

Desde la compañía reiteraron que estas labores buscan fortalecer la continuidad y calidad del servicio eléctrico en la Región de Magallanes, recomendando a vecinos y vecinas adoptar las medidas necesarias ante la suspensión temporal.



