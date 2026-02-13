Punta Arenas,
13 de febrero de 2026

MÚSICOS MAGALLÁNICOS REFLEXIONAN SOBRE AUTOGESTIÓN DURANTE SU TRAYECTORIA

Almorzando con Checho

Banda Inestables

El programa Almorzando con Checho tuvo como protagonistas a músicos magallánicos, abordando distintas miradas sobre la autogestión, la proyección artística y el crecimiento de las bandas locales. En esta edición participaron Rodrigo Saa, músico y cantautor, junto a la banda Inestables, que celebra seis años de trayectoria.

Rodrigo Saa contó que comenzó en la música a los 15 años, aunque estudió Arquitectura. Señaló que ha tenido dificultades para encontrar trabajo en su área, especialmente porque ha buscado oportunidades ligadas al reciclaje. En lo musical, transita entre el punk, grunge y folk, incorporando matices más jazzísticos cuando toca con amigos. Este domingo se presentará en la Varieté del Circo del Sur, donde musicalizan los números circenses.

El cantautor reconoció que su camino ha estado marcado por la autogestión y proyectos inestables. Ha intentado formar bandas en distintas etapas, sin lograr consolidarlas, y comentó que muchas veces las condiciones externas, como la lluvia que frustró una tocata en el Parque de los Dinosaurios, influyen en el ánimo y continuidad de las iniciativas. Actualmente no está escribiendo nuevas canciones, aunque mantiene un repertorio de entre 20 y 30 temas compuestos principalmente en su juventud, inspirados, según confesó en experiencias personales y amorosas.

Por su parte, la banda Inestables compartió su presente artístico al cumplir seis años. Su vocalista y fundador, Javier Torres, destacó que el grupo se caracteriza por la amistad y el apoyo mutuo dentro y fuera del escenario. La agrupación interpreta principalmente rock de los años 80, 90 y 2000, y ha logrado hitos importantes como su presentación en la Fiesta del Lago, donde fueron la primera banda chilena en participar, teloneando a artistas internacionales ante un masivo público.

El tecladista de la Banda Inestables, Vicente Oyarzún, egresado de Pedagogía en Música de la UMAG y actual docente en el Conservatorio, subrayó que el aprendizaje musical depende más de la dedicación que del talento. Actualmente, la banda está conformada por integrantes de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir, consolidándose como un referente regional tras la salida de algunos miembros que partieron a estudiar fuera.

Con miras al futuro, Inestables proyecta profesionalizar su trabajo y lanzar sus primeras canciones propias el próximo 21 de marzo en un concierto aniversario en New Holiday. Ambas propuestas musicales reflejan el dinamismo y la diversidad de la escena musical magallánica.





GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS CELEBRA SAN VALENTÍN CON ARTE LOCAL, MÚSICA EN VIVO Y PREMIOS EN PLENO CENTRO DE MAGALLANES

