Pincel y Color abre convocatoria artística para la Exposición 8M 2026

En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones se presentó la convocatoria abierta de Pincel y Color en relación a la Exposición 8M 2026: Lideresas, pensamiento y acción política en la igualdad de género”, iniciativa que desarrollará su tercera versión en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La artista Olga Cárdenas Krautz, integrante del colectivo Pincel y Color, explicó que durante todo el mes de febrero se encuentra abierta la convocatoria, invitando a personas creadoras a investigar e inspirarse en lideresas, mujeres y disidencias que hayan contribuido a transformar las desigualdades de género en sus comunidades o en la sociedad.

La exposición de este año busca relevar aportes vinculados a derechos como la educación, el voto, el divorcio, el medioambiente o la autonomía corporal. Desde la organización señalaron que las obras no deben ser necesariamente figurativas, pudiendo ser abstractas y responder a una reflexión artística sobre el legado de la lideresa escogida.

La convocatoria contempla técnicas libres y mixtas, incluyendo pintura, ilustración, fotografía, collage, bordado y escultura, y no presenta restricciones de edad ni de género, ya que se trata de una exposición abierta a artistas en general.

Las personas interesadas deben confirmar su participación hasta el 2 de marzo, con el fin de organizar el montaje según la cantidad y tamaño de las obras. La inauguración está proyectada para la primera semana de marzo, idealmente el 7, sujeta a la coordinación con actividades del movimiento feminista regional.

La muestra se realizará en el Espacio Comunitario La Idea, con acceso abierto y gratuito, ya que el colectivo funciona sin fines de lucro. La exposición se extenderá por cerca de dos semanas y se evalúa la posibilidad de que posteriormente sea itinerante, incluyendo una eventual exhibición en la Universidad de Magallanes.