Punta Arenas,
20 de enero de 2026

LA SEGUNDA VERSIÓN DE CORMAG-CON LLEGA A PUNTA ARENAS EN FEBRERO Y CONTARÁ CON 50 ARTISTAS

Zona Puuy

zona puuy

En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, se dieron a conocer los detalles de la segunda versión de Cormag-Con, un encuentro de cómics e ilustradores que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en la Zona Austral de Punta Arenas. Este año el evento tendrá como tema central la Antártica.

En esta edición, Cormag-Con reunirá a 50 artistas locales, nacionales e internacionales. La programación contempla stands de exhibición y venta de ilustraciones, cómics y merchandising, además de talleres y concursos durante los tres días.

Entre las actividades destacan talleres de cómic e ilustración, conversatorios sobre manga, lanzamientos y presentaciones de artistas provenientes de distintas regiones y del extranjero. Todo esto busca visibilizar el talento regional y abrir nuevas oportunidades para quienes desarrollan su trabajo en el ámbito creativo.

Desde la organización hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a Cormag-Con, una instancia de encuentro y creatividad en torno al arte en Magallanes.


gerenta cormag

LA"CORMAG-CON", EVENTO QUE IMPULSA LA INDUSTRIA CREATIVA EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

HIF
kostgabinete

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

castro-chiloe

BICENTENARIO DE CHILOÉ EN MAGALLANES: SE ANUNCIAN ACTIVIDADES CULTURALES Y PATRIMONIALES PARA 2026

slepfrances

EDUCACIÓN PÚBLICA DE MAGALLANES PROTAGONIZA PLAN PARA REINCORPORAR EL IDIOMA FRANCÉS A LAS AULAS

textos escolares mineduc

MINEDUC AVANZA EN EL PROCESO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS ESCOLARES PARA EL AÑO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA