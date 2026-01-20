20 de enero de 2026
LA SEGUNDA VERSIÓN DE CORMAG-CON LLEGA A PUNTA ARENAS EN FEBRERO Y CONTARÁ CON 50 ARTISTAS
Zona Puuy
En el programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, se dieron a conocer los detalles de la segunda versión de Cormag-Con, un encuentro de cómics e ilustradores que se realizará los días 6, 7 y 8 de febrero en la Zona Austral de Punta Arenas. Este año el evento tendrá como tema central la Antártica.
En esta edición, Cormag-Con reunirá a 50 artistas locales, nacionales e internacionales. La programación contempla stands de exhibición y venta de ilustraciones, cómics y merchandising, además de talleres y concursos durante los tres días.
Entre las actividades destacan talleres de cómic e ilustración, conversatorios sobre manga, lanzamientos y presentaciones de artistas provenientes de distintas regiones y del extranjero. Todo esto busca visibilizar el talento regional y abrir nuevas oportunidades para quienes desarrollan su trabajo en el ámbito creativo.
Desde la organización hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a Cormag-Con, una instancia de encuentro y creatividad en torno al arte en Magallanes.
"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES
A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.
