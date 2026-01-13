JORNADAS LÚDICAS Y BENEFICIOS JUVENILES MARCAN PANORAMA CULTURAL DE ENERO EN MAGALLANES

La promoción de espacios lúdicos, culturales y de participación juvenil fue el eje del reciente capítulo de Zona Puuy, programa de Polar Comunicaciones, donde se abordaron iniciativas orientadas a las juventudes de Magallanes, con foco en beneficios estatales, encuentros comunitarios y eventos recreativos abiertos a la ciudadanía.

Carla Cifuentes, directora regional del INJUV Magallanes, junto a Jorge Alarcón Bustamante, encargado intersectorial, presentaron la plataforma Comunidad Joven, una iniciativa digital que ofrece descuentos y beneficios a jóvenes entre 15 y 29 años. En el marco de los 35 años del INJUV, destacaron que la inscripción es gratuita, se realiza con RUT y Clave Única, y permite acceder a beneficios tanto a nivel regional como nacional.

También se conversó sobre las “Jornadas Lúdicas”, evento organizado por Lordem Games, que se realizará este sábado 17 de enero en el Liceo Sara Braun. Camilo Machado, uno de los impulsores, explicó que la actividad busca enseñar y compartir juegos de mesa, cartas y TCG, sin importar el nivel de experiencia de los asistentes, promoviendo el aprendizaje, la convivencia y el encuentro intergeneracional. Puedes revisar el la programación del evento aquí.

En Zona Puuy, Machado también relevó el trabajo colaborativo detrás de esta primera edición, que cuenta con la participación de organizaciones como Círculo Eterno, el Club Español con ajedrez y diversas comunidades locales. El objetivo es proyectar estas jornadas como una actividad mensual, fortaleciendo una cultura lúdica accesible y participativa en Punta Arenas.

Finalmente, el programa difundió otros panoramas culturales para el sábado 17 de enero, como el encuentro de música celta en el Irish Pub de Punta Arenas a las 22hrs. y el Festival en la Calixto, con feria, bandas en vivo y actividades familiares gratuitas desde las 15hrs., reafirmando el compromiso de Zona Puuy y Polar Comunicaciones con la difusión de iniciativas culturales que activan la vida comunitaria en la región.







