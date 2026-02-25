VASECTOMÍA CON BONO PAD EN MAGALLANES: CUÁNTO SE PAGA Y CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO FONASA

La vasectomía está incorporada dentro de las prestaciones del Bono PAD de Fonasa, beneficio que permite a afiliados de los tramos B, C y D acceder a esta intervención quirúrgica con un valor previamente definido en establecimientos privados en convenio, bajo Modalidad Libre Elección (MLE). En la Región de Magallanes, el procedimiento puede realizarse en clínicas adscritas que cuenten con pabellón de cirugía mayor.

El valor total del Bono PAD para vasectomía es de $838.760, de los cuales el usuario debe cancelar un copago de $419.380. Sin embargo, Fonasa permite solicitar un préstamo médico que cubre hasta el 85% de ese monto ($356.473), pagando inicialmente solo el 15% restante, equivalente a $62.907. El paquete incluye honorarios médicos, derecho a pabellón, medicamentos, exámenes, insumos, un día de observación y controles postoperatorios hasta 15 días después del alta.

Para acceder al beneficio, el médico tratante debe emitir una orden con diagnóstico PAD. Posteriormente, el paciente agenda la intervención en la clínica en convenio, obtiene el programa médico y compra el bono en una sucursal Fonasa o a través de Mi Fonasa antes de la cirugía. El documento debe presentarse en la oficina de recaudación del recinto el día del procedimiento para hacer válido el beneficio.