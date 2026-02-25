Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de febrero de 2026

VASECTOMÍA CON BONO PAD EN MAGALLANES: CUÁNTO SE PAGA Y CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO FONASA

Afiliados Fonasa en tramos B, C y D pueden realizarse el procedimiento a precio fijo en clínicas en convenio bajo Modalidad Libre Elección.

PAD: Vasectomía

La vasectomía está incorporada dentro de las prestaciones del Bono PAD de Fonasa, beneficio que permite a afiliados de los tramos B, C y D acceder a esta intervención quirúrgica con un valor previamente definido en establecimientos privados en convenio, bajo Modalidad Libre Elección (MLE). En la Región de Magallanes, el procedimiento puede realizarse en clínicas adscritas que cuenten con pabellón de cirugía mayor.

El valor total del Bono PAD para vasectomía es de $838.760, de los cuales el usuario debe cancelar un copago de $419.380. Sin embargo, Fonasa permite solicitar un préstamo médico que cubre hasta el 85% de ese monto ($356.473), pagando inicialmente solo el 15% restante, equivalente a $62.907. El paquete incluye honorarios médicos, derecho a pabellón, medicamentos, exámenes, insumos, un día de observación y controles postoperatorios hasta 15 días después del alta.

Para acceder al beneficio, el médico tratante debe emitir una orden con diagnóstico PAD. Posteriormente, el paciente agenda la intervención en la clínica en convenio, obtiene el programa médico y compra el bono en una sucursal Fonasa o a través de Mi Fonasa antes de la cirugía. El documento debe presentarse en la oficina de recaudación del recinto el día del procedimiento para hacer válido el beneficio.

Bono Bodas de Oro

REVISA COMO SOLICITAR EL BONO BODAS DE ORO 2026: HASTA $463 MIL PESOS POR 50 AÑOS DE MATRIMONIO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ADJUDICA SEGUNDA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE MARÍA BEHETY EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

​El proyecto considera una inversión sectorial cercana a los dos mil millones de pesos y contempla el reordenamiento perimetral del parque, la renovación de las canchas y mejoras en los estacionamientos y pórtico principal.

MINVU - Segundo mejoramiento del Parque María Behety_1
nuestrospodcast
tarjeta-de-credito-1920x1080-1-1

SERNAC FIJA CRITERIOS EN DICTAMEN INTERPRETATIVO: BANCOS NO PUEDEN DESCARTAR FRAUDES DE CLIENTES SIN RESOLUCIÓN JUDICIAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
PAD: Vasectomía

VASECTOMÍA CON BONO PAD EN MAGALLANES: CUÁNTO SE PAGA Y CÓMO ACCEDER AL BENEFICIO FONASA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Incorporan-10-nuevos-buses-estandar-RED-al-transporte-publico-de-Punta-Arenas

EMPRESA TRANSALERCE ANUNCIA QUE NO APLICARÁ ALZA DE TARIFAS DE PASAJES EN PUNTA ARENAS PESE A DECRETO DEL MTT

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Carlos Sánchez, Presidente regional Partido Libertario

PRESIDENTE REGIONAL DEL PARTIDO LIBERTARIO: "QUEREMOS QUE AL NUEVO GOBIERNO LE VAYA BIEN, PERO ESTÁ PARTIENDO MAL"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA