MULTITUDINARIA CORRIDA COLOR RUN DEL PROGRAMA ELIGE VIDA SANA EN PUNTA ARENAS

​Más de 350 personas se dieron cita, la tarde de este sábado 6 de diciembre en la multicancha de Costanera del Estrecho, para participar de la 1ra corrida Color Run, organizada por el Programa Elige Vida Sana de Punta Arenas junto al CESFAM Thomas Fenton; actividad deportiva, caracterizada por el uso de polvos de colores (polvos holi) y orientada a promover estilos de vida activos y fortalecer la participación comunitaria.



La jornada deportiva que se gestó gracias a la colaboración intersectorial de INJUV e IND Magallanes, SEREMI de Salud, Armada de Chile, Delegación Presidencial Regional y la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, permitió a los asistentes, participar en uno de los dos tramos planificados, 2.5 y 5 kilómetros.



Cecilia Estrada, kinesióloga del programa Elige Vida Sana, comentó que el objetivo de la jornada era “aumentar los hábitos de actividad física y vida saludable, ya que de eso trata el programa”, por lo que estaban muy contentos de la convocatoria obtenida.



En el mismo tenor, Víctor Fuentes, jefe (s) área salud de la CORMUPA, agradeció la participación de los vecinos y vecinas, la cual supero la proyección inicial. “Nuestra expectativa era la participación de la comunidad y la verdad es que se superaron las 300 personas, lo que es muy bueno, demostrando que las personas se interesan en estas actividades; la idea es compartir con la comunidad y esta alianza que existe entre el Servicio de Salud y la Corporación Municipal genera esto, nos permite este tipo de instancias que es primera vez que se da para nosotros de forma tan masiva, pero esperamos seguir realizando este tipo de iniciativas”, acotó el jefe de área (s).



Consignar que la corrida, involucró el cierre de año masivo del programa en Punta Arenas, no obstante, continuaran con las actividades planificadas a nivel local en sedes, jardines y escuelas, a fin de seguir contribuyendo a la reducción de la malnutrición por exceso a través de intervenciones estructuradas y orientadas a la modificación de hábitos alimentarios, la promoción de actividad física y el fortalecimiento de conductas saludables, a través de un equipo multidisciplinario, integrado por nutricionista, psicóloga y kinesióloga.



Al respecto, Carla Alcázar, referente técnico programa Elige Vida Sana del Servicio de Salud Magallanes, señaló que este programa preventivo promocional, destinado a personas entre los 2 y los 64 años, inscritos en establecimientos de atención primaria y FONASA, se ejecuta actualmente en las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, con más de 900 usuarios directos. “Estos programas cuentan con financiamiento del Servicio de Salud, para Punta Arenas son 95 millones y Puerto Natales, 60 millones de pesos aproximadamente para ejecución, considerando recurso humano, desarrollo de actividades, material educativo, entre otros”, indicó la profesional.







