VALESKA NARANJO DAWSON DESTACA INICIATIVAS REGIONALES DE ELIGE VIVIR SANO Y REAFIRMA COMPROMISO CON LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano (EVS), Valeska Naranjo Dawson, conversó sobre los proyectos que la institución impulsa en Magallanes, detallando iniciativas orientadas a fortalecer la actividad física, la seguridad vial y la vida saludable en comunidades de todas las edades.

Naranjo expuso los avances de los proyectos de asignación regional financiados por EVS para 2025, ejecutados desde la Seremi de Magallanes y coordinados por la encargada regional del programa, Deisy Andrea Esparza. Explicó que estas iniciativas contemplan un presupuesto total de $3.999.471 y están dirigidas a beneficiar a la comunidad en general, con especial foco en niños, niñas, jóvenes, adultos y familias, incluyendo estudiantes y personal de establecimientos educativos.

Entre las actividades destacadas se encuentra la cicletada lumínica familiar “Ilumina tu bici”, organizada por EVS y Conaset, con el apoyo de Injuv y la Seremi de Salud. La jornada, realizada al atardecer, incluyó un calentamiento previo junto al gimnasio Sport Life y dos trayectos diferenciados: uno para adultos y otro con menor distancia para niños, niñas y adolescentes. Más de 200 personas participaron de la actividad, que además entregó accesorios y regalos para bicicletas. La iniciativa buscó incentivar el uso seguro de la bicicleta y reforzar el llamado a “una circulación segura y responsable”, promoviendo así la convivencia vial entre ciclistas, peatones y automovilistas.

Asimismo, la secretaria ejecutiva destacó la tercera edición de la Run Color en Porvenir, una iniciativa familiar orientada a fomentar la actividad física y un estilo de vida activo. El evento incorporó nuevamente el uso de polvos de colores biodegradables e hipoalergénicos, elemento lúdico que ha caracterizado la actividad y que contribuye a atraer a un amplio número de participantes. La corrida incluyó diversas categorías abiertas a toda la comunidad, entre ellas la categoría “patitas”, la prueba juvenil y el circuito de 10K.



