Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

SANTO TOMÁS DESTACÓ SU COMPROMISO EDUCATIVO Y ENERGÉTICO EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

santotomas

Durante el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada este fin de semana en el CIJUM de Punta Arenas, los días 28 y 29 de noviembre, Luis Ojeda, representante de Santo Tomás Punta Arenas, conversó sobre el rol de la institución y su activa participación en iniciativas formativas vinculadas a nuevas tecnologías y energía.

Ojeda valoró positivamente la instancia, recalcando que "para nosotros es una excelente oportunidad poder transmitirle al estudiantado y a la comunidad magallánica los proyectos que se están trabajando en nuestra institución, agradecemos la invitación y siempre llano a participar y mostrar lo que se está haciendo".

En su intervención, destacó que Santo Tomás mantiene un proceso constante de actualización institucional: "la institución siempre está revisando sus planes, participa a través de los programas de certificaciones, de acreditaciones, así que ha ido adecuando sus mallas también de acuerdo a las necesidades del mercado y la comunidad". Junto con ello, explicó que el área de Admisión ha reforzado la promoción de nuevas carreras emergentes, respondiendo a los requerimientos actuales del sector productivo.

Uno de los puntos más llamativos fue la presentación del proyecto especial desarrollado este año en el ámbito energético, basado en innovación y tecnologías aplicadas. Ojeda detalló que "armamos unos kits que funcionan a base de energía fotovoltaica y que se producen el proceso de conversión a energía mecánica a través de un motorcito y eso mueve los ejes de un robot y permite que se pueda desplazar".

Agregó que estos kits tienen un propósito formativo dirigido especialmente a establecimientos escolares: "el proyecto tiene la finalidad de poder llevarlos a los colegios a la enseñanza media y también dar a conocer las nuevas tecnologías que están surgiendo y cómo se puede hacer un mejor aprovechamiento de ellas".

Finalmente, enfatizó que la labor educativa apunta a sembrar desde la base el interés por las energías limpias y el uso responsable de los recursos: "todo va encaminado a poder informar a los niños desde su base para que puedan ir haciendo un mejor uso de los recursos naturales".

La participación de Santo Tomás Punta Arenas reafirmó su compromiso con la innovación, la divulgación científica y la formación de nuevas generaciones preparadas para los desafíos energéticos de la región y el país.


FINNING CATERPILLAR DESTACA SU ROL EN LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA H2V

