MARCELO NORIA ALERTA SOBRE AUMENTO DE RESCATES EN DIENTES DE NAVARINO

​En el programa Buenos Días Región, el director técnico del Grupo de Socorro Andino de Magallanes, Marcelo Noria, abordó la preocupante seguidilla de emergencias registradas en el circuito Dientes de Navarino, donde en los últimos diez días se realizaron tres rescates. En la conversación, analizó el aumento de visitantes en la región y planteó una reflexión de fondo: si como sociedad le estamos perdiendo el respeto a la naturaleza.

Noria explicó que Chile ha retomado cifras turísticas prepandemia, alcanzando millones de visitantes al año, lo que también impacta directamente a Magallanes. Sin embargo, hizo una importante distinción: mientras el Parque Nacional Torres del Paine recibe cerca de 300 mil visitantes anuales y cuenta con infraestructura y presencia institucional permanente, sectores como Dientes de Navarino presentan condiciones muy distintas.

Detalló que en Navarino no existen senderos claramente marcados, refugios habilitados ni sistemas de comunicación expeditos. Además, el acceso es más complejo y cualquier activación de rescate puede tardar considerablemente más tiempo. “No estamos hablando de un parque con infraestructura desarrollada, sino de un territorio agreste donde una emergencia puede transformarse en una situación crítica”, advirtió.

El director técnico también enfatizó que uno de los principales errores es subestimar las condiciones climáticas de la región. Recordó que Magallanes se encuentra a altas latitudes, con un clima cambiante y extremo, donde en una sola jornada puede haber sol, lluvia, nieve y fuertes vientos. “Pensar que solo importa la altitud del cerro es un error. Aquí el clima marca la diferencia”, sostuvo.

En ese contexto, explicó la importancia de la planificación mediante el método de reducción de riesgo conocido como 3x3, que implica evaluar el terreno, el clima y el grupo humano antes de iniciar una salida. Asimismo, recalcó la necesidad de informar siempre a familiares o autoridades sobre la ruta y los horarios estimados, especialmente en sectores aislados como Navarino.

Finalmente, Noria valoró el trabajo coordinado del sistema regional de emergencias que integra a Senapred, GOPE, Fuerzas Armadas y organizaciones como Socorro Andino, pero insistió en que la clave está en la prevención y la educación. “Vivimos en una de las regiones más hermosas y prístinas del mundo. Disfrutarla implica prepararse, planificar y respetarla”, concluyó.

