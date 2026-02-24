MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS DECLARA ABANDONO DE MÁS DE MIL BIENES PROVENIENTES DEL AEROPUERTO

La Municipalidad de Punta Arenas declaró el abandono de diversos bienes muebles depositados en la Bodega de Abastecimiento ubicada en calle Colón 1255, provenientes del Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, según decreto publicado en el Diario Oficial del 20 de febrero de 2026.



De acuerdo con el documento oficial (Decreto N° 213, Sección B), se trata de más de mil especies que no han sido retiradas por sus propietarios y que, de no ser reclamadas oportunamente, serán rematadas en subasta pública dentro del plazo de 15 días desde la publicación.



Entre los bienes declarados en abandono se encuentran:



- 172 aparatos electrónicos (celulares, tablets, cámaras, audífonos, cargadores, pendrive, entre otros)

- 276 prendas de vestir

- 259 cinturones

- 174 piezas de joyería

- 154 lentes ópticos y de sol

- 130 relojes (análogos, digitales y smartwatch)

- 70 equipajes (maletas, mochilas, bolsos)



Además de libros, juguetes, mantas, productos de belleza, menaje y otros artículos variados.

El decreto establece que quienes deseen recuperar sus pertenencias deberán acreditar documentalmente su calidad de propietario antes del remate. En caso contrario, los bienes serán subastados en las condiciones en que se encuentren.



La resolución fue firmada por la alcaldesa (s) Claudia Casas Karelovic y la secretaria municipal Orieta Magna Veloso, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.





