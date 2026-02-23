Punta Arenas,
23 de febrero de 2026

NUEVO TORNEO EN VIENTO AUSTRAL MARCA EL INICIO DE LA TEMPORADA 2026 DEL PÁDEL EN MAGALLANES

Vive Pádel

VIVE PÁDEL

Este domingo comienza en el complejo Viento Austral un nuevo torneo que marcará el inicio de una intensa agenda para el pádel magallánico. La competencia incluirá todas las categorías desde primera a sexta, mientras que en damas se disputarán las series Open, quinta y sexta. Las inscripciones estarán abiertas hasta este miércoles y se espera un alta convocatoria, considerando que llegarán parejas desde Río Gallegos y Río Grande. El certamen se extenderá durante toda la semana, culminando el próximo domingo con las finales. Habrá indumentaria, premios de auspiciadores, kits para los jugadores y varias sorpresas para los ganadores.

Uno de los atractivos será la implementación de la nueva modalidad utilizada a nivel profesional: se jugará con ventaja hasta dos puntos iguales y, de persistir la paridad, el tercer punto será “punto de oro”. Siendo un cambio que alinea la competencia local con estándares internacionales.

La agenda continuará la semana siguiente con un torneo por equipos en el complejo Go Padel del 9 al 16 de marzo, formato que ya tuvo éxito en Puerto Natales. Cada escuadra deberá contar con jugadores desde primera a sexta categoría, además de dos damas, de quinta y sexta. Contará con un total de 8 equipos y el premio para los ganadores será de un asado para el equipo más indumentaria.

En cuanto a la Liga Pádel Magallanes, se confirmó que este 2026 mantendrá su desarrollo con importantes ajustes. El calendario contemplará un torneo por complejo: abrirá Go Padel en abril, continuará Viento Austral entre mayo y comienzos de junio, y luego será el turno de Extrafit en Puerto Natales, a la espera de la inauguración de su nuevo recinto.

Además, el Club Indoor se sumará oficialmente a la liga, mientras que el proyecto en Zona Franca quedará en pausa. Entre los cambios reglamentarios se permitirá subir de categoría sin restricciones, se podrá jugar en la categoría base y una superior, y se aplicará mayor rigurosidad para quienes intenten descender de nivel.  





Vive Padel

TORNEO MIXTO DE PÁDEL DEJA POSITIVO BALANCE EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
CARABINEROS ENTREGA RECOMENDACIONES PARA ELEGIR TRANSPORTE ESCOLAR SEGURO EN MAGALLANES

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

​Con el inicio del año escolar, autoridades llaman a verificar inscripción, documentación y condiciones del vehículo antes de contratar el servicio.

bus escolar 2
Celulares en clases_Santillana (1)

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Celulares en clases_Santillana (1)

LEY QUE REGULA EL USO DE CELULARES EN COLEGIOS: ESTAS SON LAS EXCEPCIONES PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES

SUBSIDIO LEASING HABITACIONAL (DS 120): CÓMO FUNCIONA Y QUIÉNES PUEDEN POSTULAR EN MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

LRM COMUNICACIONES_ASIQUIM 22

COLUMNA DE OPINIÓN | LA CONSOLIDACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES EN LA INDUSTRIA QUÍMICA

