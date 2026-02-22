ESTANCIA EL MORRO FUE EL ESCENARIO DE UNA EXITOSA 4TA FECHA DEL ENDURO ECUESTRE REGIONAL

El pasado 20 y 21 de febrero, la Estancia El Morro se convirtió en el epicentro del deporte ecuestre al recibir la 4ta Fecha del Campeonato de Enduro. El evento, organizado por el Club de Enduro Torres del Payne, marcó un hito al realizarse por primera vez en esta zona, contando con el apoyo y auspicio de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca.

La competencia puso a prueba a jinetes y caballos en los circuitos técnicos de 18 km, 22,7 km y 25,5 km, bajo la supervisión de un cuerpo técnico liderado por el juez Andrés Silveira y un equipo veterinario compuesto por María Paz Vargas, Sofía Cerda y Carlos Pavez.

Voces de los protagonistas

Marco Triviño, en representación de la organización, entregó un balance positivo sobre la convocatoria y el ambiente vivido en el kilómetro 153 de la Ruta 9. "Tuvimos una muy buena afluencia de público, alrededor de 60 jinetes y cerca de 150 personas en general. Por parte de nuestro club es el primer Enduro que se realiza en esta comuna, por lo cual estamos muy contentos. Fue un evento muy bonito y familiar; esperamos seguir cooperando con la Municipalidad de Laguna Blanca para realizar eventos de este tipo”, enfatizó Triviño.

En el ámbito competitivo, el jinete de Laguna Blanca, Bastián Gallardo celebró el triunfo obtenido representando a la comuna. “Es un agrado representar a la comuna de Laguna Blanca en esta fecha. Fue muy gratificante obtener el primer lugar junto a mi entrenador, Luciano Ampuero. Logramos dos primeros lugares como grupo; es un deporte lindo para los niños y hay que apoyarlo”, afirmó.

Por su parte, el juez internacional Andrés "Toto" Silveira, resaltó la calidad de la competencia. “Tuvimos una carrera con aproximadamente 55 binomios de categoría nacional. Funcionó súper bien, las pistas estuvieron espectaculares y la gente muy contenta. Se vio una calidad muy buena de caballos y jinetes; la organización ha sido espectacular”.

Finalmente, la jinete Charlotte Fregoso, quien completó la prueba de 80 kilómetros, compartió su experiencia en ruta, señalando que “fue una muy linda carrera. El clima nos acompañó y la pista estaba buena para correr, aunque con algunos sectores técnicos que exigían cuidado. A pesar de algunos inconvenientes y caídas propias del deporte, todos pasamos una muy linda jornada".

Colaboración y desarrollo deportivo

La exitosa realización de esta fecha fue posible gracias al trabajo del club organizador y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, junto al auspicio de entidades como Estancia Río Penitente, Ganadera Cerro Campana y Cerveza Oyarzo. El evento concluyó con un asado de camaradería, reafirmando el compromiso regional con el desarrollo de la disciplina ecuestre.





