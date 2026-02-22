Punta Arenas,
22 de febrero de 2026

ESTANCIA EL MORRO FUE EL ESCENARIO DE UNA EXITOSA 4TA FECHA DEL ENDURO ECUESTRE REGIONAL

Con la participación de 60 binomios y el respaldo de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, la competencia destacó por su alto nivel técnico y un ambiente familiar en el corazón de la Patagonia. ​

WhatsApp Image 2026-02-21 at 11

El pasado 20 y 21 de febrero, la Estancia El Morro se convirtió en el epicentro del deporte ecuestre al recibir la 4ta Fecha del Campeonato de Enduro. El evento, organizado por el Club de Enduro Torres del Payne, marcó un hito al realizarse por primera vez en esta zona, contando con el apoyo y auspicio de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca.

La competencia puso a prueba a jinetes y caballos en los circuitos técnicos de 18 km, 22,7 km y 25,5 km, bajo la supervisión de un cuerpo técnico liderado por el juez Andrés Silveira y un equipo veterinario compuesto por María Paz Vargas, Sofía Cerda y Carlos Pavez.

Voces de los protagonistas

Marco Triviño, en representación de la organización, entregó un balance positivo sobre la convocatoria y el ambiente vivido en el kilómetro 153 de la Ruta 9. "Tuvimos una muy buena afluencia de público, alrededor de 60 jinetes y cerca de 150 personas en general. Por parte de nuestro club es el primer Enduro que se realiza en esta comuna, por lo cual estamos muy contentos. Fue un evento muy bonito y familiar; esperamos seguir cooperando con la Municipalidad de Laguna Blanca para realizar eventos de este tipo”, enfatizó Triviño.

En el ámbito competitivo, el jinete de Laguna Blanca, Bastián Gallardo celebró el triunfo obtenido representando a la comuna. “Es un agrado representar a la comuna de Laguna Blanca en esta fecha. Fue muy gratificante obtener el primer lugar junto a mi entrenador, Luciano Ampuero. Logramos dos primeros lugares como grupo; es un deporte lindo para los niños y hay que apoyarlo”, afirmó.

Por su parte, el juez internacional Andrés "Toto" Silveira, resaltó la calidad de la competencia. “Tuvimos una carrera con aproximadamente 55 binomios de categoría nacional. Funcionó súper bien, las pistas estuvieron espectaculares y la gente muy contenta. Se vio una calidad muy buena de caballos y jinetes; la organización ha sido espectacular”.

Finalmente, la jinete Charlotte Fregoso, quien completó la prueba de 80 kilómetros, compartió su experiencia en ruta, señalando que “fue una muy linda carrera. El clima nos acompañó y la pista estaba buena para correr, aunque con algunos sectores técnicos que exigían cuidado. A pesar de algunos inconvenientes y caídas propias del deporte, todos pasamos una muy linda jornada".

Colaboración y desarrollo deportivo

La exitosa realización de esta fecha fue posible gracias al trabajo del club organizador y la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca, junto al auspicio de entidades como Estancia Río Penitente, Ganadera Cerro Campana y Cerveza Oyarzo. El evento concluyó con un asado de camaradería, reafirmando el compromiso regional con el desarrollo de la disciplina ecuestre.



RÍO VERDE SE CONSOLIDA COMO EL EPICENTRO DEL DEPORTE ECUESTRE EN LA ESTANCIA LAS CHARAS

MÁS DE 9 MIL KILOS DE RESIDUOS FUERON RETIRADOS EN LIMPIEZA COMUNITARIA EN SAN JUAN

Leer Más

La iniciativa organizada por la Municipalidad de Punta Arenas reunió a 60 personas y permitió extraer una gran cantidad de desechos desde el sector.


LL2
WhatsApp Image 2026-02-21 at 11

Imagen fondo elecciones
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

WhatsApp Image 2026-02-21 at 11

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

KexhnvlAIgIF

CON IA VISUAL CREAN SISTEMA PARA REDUCIR MORTALIDAD EN POST OPERATORIOS

7ee4137b-b16b-449f-b945-1c10d973719c

EL TEMA DEL PATRIMONIO FUE ABORDADO EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

