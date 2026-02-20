Punta Arenas,
20 de febrero de 2026

OBISPO O. BLANCO: "EL RITO CON EL QUE COMIENZA LA CUARESMA -LA EXPOSICIÓN DE LAS CENIZAS- NOS RECUERDA QUE SOMOS FRAGILES, PASAJEROS Y QUE NECESITAMOS TODOS LOS DÍAS VOLVER NUESTRA MIRADA A DIOS"

Buenos Días Región

Monseñor Oscar Blanco, Obispo de Punta Arenas

En el programa Buenos Días Región, el obispo de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco, abordó el inicio de la Cuaresma y la situación actual de la Fundación Fide XII. Respecto al tiempo litúrgico, explicó que comenzó con el Miércoles de Ceniza, con una masiva y significativa celebración en la Catedral, destacando el llamado a la conversión y la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión.

El obispo recordó que la Cuaresma es un período de 40 días de preparación para la Pascua, centrado en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Señaló que este es un tiempo de reflexión profunda para los cristianos, una oportunidad para renovar la fe y preparar el corazón para el acontecimiento central del cristianismo.

En el ámbito público, monseñor Blanco manifestó su esperanza ante el nuevo ciclo de autoridades, subrayando que como Iglesia siempre oran por quienes ejercen responsabilidades públicas. “Si a las autoridades les va bien, le va bien al país”, afirmó, expresando el deseo de que sea un buen tiempo para Chile.

Sobre la crisis financiera de la Fundación Fide XII, reconoció que una mala administración generó serias consecuencias, incluyendo el cierre de compromisos sociales y casas de acogida. Indicó que actualmente el directorio trabaja para responder a las deudas pendientes y cumplir con quienes confiaron en la institución, asegurando que se está realizando una auditoría forense para esclarecer responsabilidades.

Finalmente, aclaró que la fundación Fide XII tenía como misión el desarrollo social y no la administración de recursos educacionales. Para ello se creó la Fundación ExDuchere, sostenedora de los establecimientos educacionales en Porvenir y Punta Arenas, los cuales continúan funcionando con sus docentes al día en remuneraciones, pese a las dificultades económicas.

JOYERÍA REYES DESTACA CONTINUIDAD FAMILIAR E INNOVACIÓN CON APOYO DE SERCOTEC

OS7 DETIENE A CIUDADANA COLOMBIANA CON MÁS DE 1,3 KILOS DE COCAÍNA EN EL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

El procedimiento se realizó en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo y la imputada quedó en prisión preventiva por 120 días.

PUBLICACIÓN DEL INDH DA CUENTA DE ESCASEZ DE ESPECIALISTAS DE SALUD Y UNA LIMITADA OFERTA PARA LOS CUIDADOS DE PERSONAS MAYORES EN AYSÉN Y MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Fotos Archivo Temporada Cruceros 2023-2024 (5)

CHILE SUPERA LOS 6 MILLONES DE TURISTAS EXTRANJEROS EN 2025 Y ALCANZA SU MEJOR DESEMPEÑO DESDE 2017

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INVITA A RETIRAR ENTRADAS PARA UN NUEVO BINGO DEL ADULTO MAYOR