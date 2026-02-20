Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de febrero de 2026

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS RECIBE PRIMER CARGAMENTO DE SAL PARA ESTE INVIERNO

​La primera compra contempló 230 toneladas y proyecta alcanzar un stock de 1.100 toneladas antes de junio, incluyendo los nuevos cargamentos y las reservas disponibles del año pasado.

SAL 5
Como es habitual, durante la temporada estival la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio comienza su Operación Invierno para asegurar con anticipación la sal destinada a la temporada de hielo y nieve. Por ello, esta semana arribó a Punta Arenas el primer cargamento de 230 toneladas de sal para el invierno.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que esta cantidad se suma a las 380 toneladas que permanecían en stock, superando a la fecha las 600 toneladas disponibles en bodegas municipales. "Estamos en febrero, pero de todas maneras aquí hay una planificación de la municipalidad que es fundamental. Con el cambio de clima hemos visto que en Europa hay mucha nieve y mucho frío; por tanto, no podemos descartar que tengamos un invierno complejo", señaló.

El jefe comunal explicó que en mayo y junio arribarán dos nuevos cargamentos de 230 toneladas cada uno, lo que permitirá alcanzar un total proyectado de 1.100 toneladas para la temporada invernal. La cifra supera con holgura las 750 toneladas utilizadas durante el invierno pasado.

Asimismo, subrayó que el municipio mantiene un acuerdo de suministro que permite solicitar nuevas partidas de sal en caso de ser necesario, con un plazo estimado de 15 días para su llegada.

Por su parte, el director (s) de Gestión del Riesgo de Desastres, Alex Saldivia, detalló que las 230 toneladas recién recibidas fueron descargadas desde el puerto y trasladadas a las bodegas municipales, donde se realizó el apilamiento y resguardo del material. "Nuestra idea es estar preparados para el invierno. Hace dos años tuvimos un invierno bastante crudo y complicado, por lo que buscamos generar con anticipación el stock necesario para cumplir cabalmente con los trabajos que debemos realizar", explicó.

Saldivia confirmó que los próximos dos cargamentos, correspondientes a mayo y junio, permitirán completar el stock proyectado para toda la temporada invernal 2026, asegurando la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias climáticas.
Finalmente, Radonich destacó que la ciudad cuenta con cinco camionetas saleras, tres tolvas y tres motoniveladoras, maquinaria que estará disponible tanto para el esparcimiento de sal como para el eventual despeje de nieve.


PP 1

ESTE LUNES 23 DE FEBRERO INICIA EL PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2026 EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

Leer Más

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga
nuestrospodcast
SAL 5

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS RECIBE PRIMER CARGAMENTO DE SAL PARA ESTE INVIERNO

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SAL 5

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS RECIBE PRIMER CARGAMENTO DE SAL PARA ESTE INVIERNO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Fiscalización SERNAC 2

SERNAC FISCALIZÓ LIBRERÍAS EN MAGALLANES ANTE EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcelo Chelo Toro

MARCELO “CHELO” TORO: EL ARTISTA QUE ENCONTRÓ EN LA PATAGONIA SU FUENTE DE INSPIRACIÓN