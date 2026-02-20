MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS RECIBE PRIMER CARGAMENTO DE SAL PARA ESTE INVIERNO

Como es habitual, durante la temporada estival la Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres del municipio comienza su Operación Invierno para asegurar con anticipación la sal destinada a la temporada de hielo y nieve. Por ello, esta semana arribó a Punta Arenas el primer cargamento de 230 toneladas de sal para el invierno.

​



El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que esta cantidad se suma a las 380 toneladas que permanecían en stock, superando a la fecha las 600 toneladas disponibles en bodegas municipales. "Estamos en febrero, pero de todas maneras aquí hay una planificación de la municipalidad que es fundamental. Con el cambio de clima hemos visto que en Europa hay mucha nieve y mucho frío; por tanto, no podemos descartar que tengamos un invierno complejo", señaló.

​



El jefe comunal explicó que en mayo y junio arribarán dos nuevos cargamentos de 230 toneladas cada uno, lo que permitirá alcanzar un total proyectado de 1.100 toneladas para la temporada invernal. La cifra supera con holgura las 750 toneladas utilizadas durante el invierno pasado.

​



Asimismo, subrayó que el municipio mantiene un acuerdo de suministro que permite solicitar nuevas partidas de sal en caso de ser necesario, con un plazo estimado de 15 días para su llegada.

​



Por su parte, el director (s) de Gestión del Riesgo de Desastres, Alex Saldivia, detalló que las 230 toneladas recién recibidas fueron descargadas desde el puerto y trasladadas a las bodegas municipales, donde se realizó el apilamiento y resguardo del material. "Nuestra idea es estar preparados para el invierno. Hace dos años tuvimos un invierno bastante crudo y complicado, por lo que buscamos generar con anticipación el stock necesario para cumplir cabalmente con los trabajos que debemos realizar", explicó.

​



Saldivia confirmó que los próximos dos cargamentos, correspondientes a mayo y junio, permitirán completar el stock proyectado para toda la temporada invernal 2026, asegurando la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

Finalmente, Radonich destacó que la ciudad cuenta con cinco camionetas saleras, tres tolvas y tres motoniveladoras, maquinaria que estará disponible tanto para el esparcimiento de sal como para el eventual despeje de nieve.

​

