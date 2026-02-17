Punta Arenas,
17 de febrero de 2026

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

Vecinos retuvieron al adolescente tras sorprenderlo sustrayendo especies desde un automóvil estacionado. La PDI recuperó un iPad avaluado en $1.350.000.

evidencia robo FLAGRANTE

Este domingo, se realizó una denuncia al fono de emergencias 134 de la Policía de Investigaciones de Chile, donde vecinos de Punta Arenas señalaron que tenían retenido a un sujeto, debido a que lo sorprendieron sustrayendo especies desde el interior de un vehículo estacionado en la vía pública, ilícito que habría cometido junto a otras personas que lograron darse a la fuga.

Debido a lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas.

Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló “se comprobó que había un vehículo con el vidrio fracturado, desde donde sustrajeron un aparato tecnológico avaluado en aproximadamente $1.350.000 y que el autor del ilícito es un menor de 17 años, quien fue detenido en flagrancia por el delito de robo en bienes nacionales de uso público y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para la respectiva constatación de lesiones”.

Durante el procedimiento se recuperó el iPad que había sido sustraído, vestimenta que el detenido habría utilizado para cometer el ilícito y un machete.

Este lunes fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control de detención y formalización. 





EXPORTACIONES DE MAGALLANES CRECEN 24,6% EN DICIEMBRE Y CIERRAN 2025 CON ALZA ACUMULADA DE 30,2%

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

​Las ventas regionales al exterior alcanzaron los US$123,2 millones en el último mes del año, impulsadas principalmente por el sector Industria y con China como principal destino.

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

PDI ADVIERTE SOBRE ESTAFAS EN APPS DE CITAS Y ENTREGA RECOMENDACIONES EN EL MES DEL AMOR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Cardiopatías Congénitas

DÍA MUNDIAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: CÓMO RECONOCER Y TRATAR PRECOZMENTE ESTE TIPO DE AFECCIONES DEL CORAZÓN

