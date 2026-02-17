MENOR DE 17 AÑOS ES DETENIDO POR ROBO DESDE VEHÍCULO EN PUNTA ARENAS

Este domingo, se realizó una denuncia al fono de emergencias 134 de la Policía de Investigaciones de Chile, donde vecinos de Punta Arenas señalaron que tenían retenido a un sujeto, debido a que lo sorprendieron sustrayendo especies desde el interior de un vehículo estacionado en la vía pública, ilícito que habría cometido junto a otras personas que lograron darse a la fuga.

Debido a lo anterior, detectives de la Brigada Investigadora de Robos junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional concurrieron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas.

Al respecto, el Subprefecto Gerardo Álvarez, jefe de la BIRO Punta Arenas, señaló “se comprobó que había un vehículo con el vidrio fracturado, desde donde sustrajeron un aparato tecnológico avaluado en aproximadamente $1.350.000 y que el autor del ilícito es un menor de 17 años, quien fue detenido en flagrancia por el delito de robo en bienes nacionales de uso público y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial para la respectiva constatación de lesiones”.

Durante el procedimiento se recuperó el iPad que había sido sustraído, vestimenta que el detenido habría utilizado para cometer el ilícito y un machete.

