13 de febrero de 2026

MOP SUPERA META PRESIDENCIAL DE CONTAR CON 100 PUNTOS DE POSADA DE HELICÓPTEROS PARA REFORZAR LA CONECTIVIDAD AÉREA ANTE EMERGENCIAS

​Con una inversión de más de 38 mil millones de pesos, el Ministerio de Obras Públicas superó la meta de contar con 100 Puntos de Posada de Helicópteros al término de este gobierno. A la fecha, ya se han entregado 110 de estas plataformas y se espera que al año 2030 alcancen las 250 a lo largo de todo el territorio nacional.

PPH Casas Viejas Magallanes

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitó la finalización de las obras del nuevo Punto de Posada de Emergencia para Helicópteros (PPH) en el aeródromo de Panguilemo, en la región del Maule, ocasión en la que destacó que la Dirección de Aeropuertos de esa cartera superó el compromiso presidencial de contar con 100 PPH a marzo de 2026. A la fecha se han terminado 110 de estas plataformas, reforzando la seguridad nacional y dotando a Chile de una red robusta de soporte aéreo para emergencias.

Si bien el país ya contaba con algunos PPH, en 2022 se levantó la necesidad de multiplicar este tipo de infraestructura para una mejor respuesta de las instituciones públicas ante situaciones críticas. Ese año, la Dirección de Aeropuertos creó el Plan ISAE (Infraestructura de Soporte Aéreo para Emergencias) y se establecieron dos metas: habilitar 100 PPH durante esta administración y llegar a 250 plataformas al año 2030. 

La ministra Jessica López destacó que “estamos en el punto de posada de helicópteros del aeródromo Panguilemo, en Talca, honrando la promesa presidencial de contar con 100 puntos de estos puntos a lo largo de todo nuestro territorio. Son 110 puntos de conectividad, puntos de seguridad para una mejor vida para todos los habitantes, para labores policiales, para labores de investigación, labores aeromédicas, y para conectividad, sobre todo, en situaciones de emergencia”. 

En ese sentido, la ministra López agregó que “hay que seguir con este programa hasta superar los 200. Ese es el desafío”.

Los PPH se sitúan principalmente en aeródromos, recintos policiales y de las Fuerzas Armadas, establecimientos de salud, pasos fronterizos y localidades remotas. Su avance ha estado principalmente vinculado a la suscripción de convenios de colaboración con instituciones como la Armada y Carabineros, a lo cual se sumaron recientemente acuerdos similares con el Ejército y algunos gobiernos regionales, lo que permitirá consolidar esta red durante el próximo gobierno.

El Seremi MOP José Luis Hernández, dijo que: “El Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Aeropuertos realizó un levantamiento de necesidades de conectividad con entidades públicas y privadas, que permitieran definir una Red Regional de Puntos de Posada, con mirada estratégica y de seguridad para brindar conectividad en zonas aisladas y en apoyo a emergencias en nuestras rutas. Para ello se trabajó con Carabineros, Armada, Fuerza Aérea, Ejército, Servicio de Salud, Aerovías DAP, y ENAP, entre otros, lo que permitió contar con información detallada y prioridades para su inversión”. 

“El poder contar con una red de 8 PPH al día de hoy en retenes de Carabineros, secciones aeropoliciales y en rutas con alta demanda de tránsito, permiten asegurar una respuesta rápida ante cualquier emergencia en distintas zonas, como lo es la localidad más austral en Puerto Toro. Además se han proyectado otros cinco PPH para zonas aisladas de Magallanes y la Antártica Chilena, dando conectividad y mejorando la calidad de vida de nuestra comunidad en distintas zonas de nuestra región”, añadió Hernández.

A nivel nacional, se priorizó la implementación de esta red en las regiones que, por su extensión, topografía o distancia entre centros poblados, presentaban mayores problemas de conectividad. Así, hasta ahora, la distribución de los PPH a lo largo del país es la siguiente:

Arica y Parinacota (6): Capitanía de puerto de Arica, aeródromo El Buitre de Arica, Caleta Vítor, Codpa, Chungará y regimiento Huamachuco (Putre).

Tarapacá (14): Cuarta zona naval de Iquique (2 plataformas), Destacamento de Infantería de Marina Lynch, Km 15 de ruta CH-15 (Huara), Base FACH Zapiga (2), Escuela Caballería Blindada Iquique, Cuartel FACH Cavancha, Nama, Pisagua, Alto Hospicio, Chanavayita, Caleta San Marcos y Aduana El Loa.

Antofagasta (12): Aeropuerto Andrés Sabella de Antofagasta (3 plataformas), Centro de Telecomunicaciones de la Armada, Punta Blanca (Tocopilla), Embalse Conchi (Calama), Retén Ascotán, Reten Inacaliri, Retén Socompa, Tenencia Ollagüe, Retén Alemania (Taltal) y Costanera Taltal. 

Atacama (7): Están situados en Alto del Carmen y al interior de los aeródromos de Copiapó (2), Vallenar, Chañaral, Caldera y Carrizal Bajo. 

Coquimbo (12): Monte Patria, Pichidangui, Guarnición Puerto Aldea de la Armada, y Retén Coirón (Salamanca), Vicuña, complejo fronterizo Juntas del Toro, Caleta Chungungo y aeródromos de La Serena, Ovalle, Salamanca (2) y Combarbalá.

Valparaíso (6): Aeródromo Viña del Mar (4) y aeródromo Santo Domingo (2).

Maule (4): Aeródromos de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

Ñuble (2): Aeródromo de Chillán y Cuna de Prat (Ninhue).

Biobío (6): Aeródromo de Los Ángeles (3), aeródromo de Lebu, Comisaría de Los Álamos y Base Naval de Talcahuano.

Araucanía (8): Malalcahuello, Lautaro, Regimiento Victoria, COP de Pailahueque (2) y aeródromos de Angol, Victoria y Lonquimay. 

Los Ríos (5): Complejo policial PDI de Valdivia, aeródromos de La Unión y Valdivia y retenes de Choshuenco y Ñirehuao.

Los Lagos (13): Aeródromo de Palena (4), Aeródromo de Chaitén, Hospital de Quellón, Isla Meulín, CESFAM Isla Lemuy (Puqueldón), CESFAM Entre Lagos, Hospital de Quilacahuín (San Pablo), Hospital de San Juan de la Costa y gobernaciones marítimas de Puerto Montt y Castro.

Aysén (8): Villa Ñirehuao, Puerto Chacabuco y aeródromos de Coyhaique (2), Chile Chico, La Junta, Tortel y Cochrane.   

Magallanes (8): Villa Punta Delgada, Puerto Toro, Prefectura aeropolicial de Carabineros (Punta Arenas), Subcomisaría de Casas Viejas, Tenencia de Monte Aymond, y retenes de Cerro Castillo, Cerro Guido y Morro Chico.





INACH CONMEMORA EL DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA IMPULSANDO VOCACIONES CIENTÍFICAS EN JÓVENES DE MAGALLANES

MOP SUPERA META PRESIDENCIAL DE CONTAR CON 100 PUNTOS DE POSADA DE HELICÓPTEROS PARA REFORZAR LA CONECTIVIDAD AÉREA ANTE EMERGENCIAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MOP SUPERA META PRESIDENCIAL DE CONTAR CON 100 PUNTOS DE POSADA DE HELICÓPTEROS PARA REFORZAR LA CONECTIVIDAD AÉREA ANTE EMERGENCIAS

PROYECTO BIPOLAR: INVESTIGADORAS INTERNACIONALES INICIAN EXPEDICIÓN EN LA ANTÁRTICA PARA ESTUDIAR EL FUTURO DE LA FLORA POLAR

COLUMNA DE OPINIÓN | LA AURORA DE CHILE, UN FARO CIUDADANO

1000400910