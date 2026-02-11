Punta Arenas,
11 de febrero de 2026

FALLECE JUAN QUINCHAMÁN TRAS DESCOMPENSACIÓN EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

​El histórico dirigente cultural chilote fue asistido en calle Errázuriz durante la madrugada; la Fiscalía instruyó diligencias policiales de rigor.

juan quinchaman

Conmoción generó en el ámbito social y cultural de Magallanes el fallecimiento de Juan Quinchamán, reconocido dirigente vinculado a la Agrupación de Conjuntos Chilotes (ACOCHI), ocurrido durante la madrugada en el centro de Punta Arenas.

De acuerdo con antecedentes policiales, cerca de las 05:00 horas Carabineros acudió a calle Errázuriz tras una alerta por una persona en riesgo vital. En el lugar se efectuaron maniobras de reanimación, confirmándose posteriormente el fallecimiento de un hombre de 69 años. Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de unidades especializadas de la Policía de Investigaciones para realizar las diligencias correspondientes.

Detectives de la Brigada de Homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística efectuaron el examen externo policial y levantamiento de antecedentes para descartar participación de terceros y establecer la causa del deceso. Según información preliminar, el fallecimiento estaría asociado a un problema cardíaco, materia que deberá ser confirmada por las instancias correspondientes.

La partida de Quinchamán impacta a la comunidad cultural regional. Durante años lideró iniciativas de rescate y difusión de tradiciones chilotas en la zona austral, destacando su rol en la organización de la Muestra Costumbrista de Chiloé en Magallanes y el fortalecimiento de espacios para conjuntos folclóricos. Su labor fue reconocida por su contribución a la identidad cultural de la comunidad chilota residente en la región.


