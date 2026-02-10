Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA UNA NUEVA EDICIÓN DEL "CHAPUZÓN KIDS"

Pesca y Acuicultura en Magallanes

Trinidad Amezaga, Jefa de tienda Mercado Blumar

​Con miras al 14 de febrero, la Municipalidad de Punta Arenas prepara una nueva versión del “Chapuzón Kids”, evento familiar que este año vivirá su tercera edición en la región de Magallanes. La actividad cuenta nuevamente con el apoyo de Blumar, que ha sido auspiciador principal desde el inicio de esta modalidad dirigida a niños y niñas.

Así lo explicó en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Trinidad Amezaga, jefa de tienda del Mercado Blumar, quien destacó la continuidad de la iniciativa y su enfoque comunitario. Según detalló, para esta versión se habilitaron mil cupos, y la inscripción debe realizarse exclusivamente a través del sitio web de la Municipalidad de Punta Arenas, siendo obligatorio que los menores asistan acompañados por un adulto responsable.

Durante los días jueves, viernes y sábado durante la mañana, se realizará la entrega de los kits oficiales para la actividad, los que incluyen una polera, un morral y pulseras de identificación. Estos elementos permitirán que, el día del evento, los niños puedan acceder al perímetro de seguridad habilitado desde aproximadamente las 14:00 horas, donde además habrá animación, bailes y concursos.

Amezaga señaló que el objetivo principal del “Chapuzón Kids” es incentivar las actividades familiares, el uso responsable de los espacios públicos y que además los niños puedan despegarse de las pantallas. Para su desarrollo, la actividad cuenta con la autorización de la Armada, además del resguardo de un equipo de salvavidas que delimitará el sector seguro en la orilla. A ello se le suma el apoyo del Ejército, reforzando las medidas de seguridad para una jornada pensada para la comunidad magallánica.



Jacques Roux en conversación con Buenos Días Región

EX JEFE REGIONAL DE LA SUBDERE LLAMA A IMPULSAR UN POLIDEPORTIVO EN PUNTA ARENAS

Lourdes Vergara

21 ESTUDIANTES REALIZAN SU PRÁCTICA EN ENAP MAGALLANES EN ÁREAS COMO GEOLOGÍA, LABORATORIOS Y MANTENIMIENTO

