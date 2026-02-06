PDI PUNTA ARENAS DETIENE A FALSA POLICÍA POR HURTO EN SUPERMERCADO

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron en flagrancia a una mujer de 46 años, quien fue sorprendida sustrayendo diversas especies desde un supermercado ubicado en calle Bories, avaluadas en cerca de medio millón de pesos.

Respecto al modus operandi, el jefe de la BIRO Punta Arenas, Subprefecto Gerardo Álvarez Rodríguez, señaló: “Esta persona ingresó a un supermercado haciéndose pasar por una funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, simulando que se encontraba buscando a un prófugo al interior del recinto, lo que le permitía distraer a los guardias mientras avanzaba por el local con un carro, cargándolo con mercadería. Posteriormente, abandonó el supermercado, señalando que ya había cancelado los productos”.

Detectives de la BIRO Punta Arenas realizaron un control a la salida del local comercial, constatando que la mujer no mantenía vínculo alguno con la institución y que ocupaba un porta credencial de color negro, perteneciente a Bomberos, el cual no era de su propiedad. Por este motivo, fue detenida en flagrancia por los delitos de ejercicio ilegal de la profesión, infracción a la Ley Orgánica de la PDI y hurto. En tanto, las especies sustraídas fueron recuperadas.

Por instrucción de la Fiscalía, durante este viernes la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para la respectiva audiencia de control.









