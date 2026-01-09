9 de enero de 2026
PDI DETUVO A SUJETO POR MILLONARIO ROBO EN VIVIENDA DE PUNTA ARENAS
Detenido sujeto de 35 años.
Tras una investigación realizada por detectives de la Brigada de Robos Arenas, en coordinación con la Fiscalía Local, fue detenido un sujeto de 35 años, de nacionalidad chilena, por el robo ocurrido el 19 de diciembre en una vivienda, desde donde fueron sustraídos aproximadamente 25 millones de pesos en dinero en efectivo.
