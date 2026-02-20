SOCIOS DEL ROTARY CLUB INTERNATIONAL VISITAN EL CENTRO DE SIMULACIÓN DEL HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN BURGOS Y CONOCEN SU IMPACTO EN LA FORMACIÓN CLÍNICA

El Centro de Simulación fue creado el año 2023 con el objetivo de fortalecer la capacitación continua de los equipos clínicos del establecimiento. Desde entonces, se ha consolidado como un espacio clave para el entrenamiento en habilidades técnicas y no técnicas, permitiendo recrear escenarios clínicos en un entorno seguro y controlado. Actualmente, el centro funciona como un espacio de capacitación donde nuestros funcionarios reciben cursos de incluso instructores certificados por la American Heart Association (AHA) en protocolos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), lo que avala la calidad de su trabajo con estándares internacionales.

Durante el recorrido, la delegación pudo interiorizarse sobre el funcionamiento del centro, su equipamiento y las distintas instancias de capacitación que se desarrollan para médicos, enfermeros, técnicos y otros profesionales, siempre con foco en brindar una atención más segura y de calidad a los pacientes de la comunidad.

Nelson Zúñiga, socio de Rotary Club, destacó la importancia de conocer el impacto concreto de esta colaboración comentando que “nosotros siempre estamos tratando a través de Rotary de ayudar en las diferentes áreas a las cuales les da importancia Rotary y una de ellas es la salud, entonces continuamente estamos haciendo proyectos y mientras más grande sea el proyecto más impacto tiene para la población y esta visita ayuda a precisamente que nuestros socios puedan conocer lo realizado y puedan transmitirlo para así mantener su apoyo en futuras acciones”.

Por su parte, Agustín Santos, enfermero del Centro de Simulación del Hospital de Puerto Natales, valoró la instancia como un hito significativo para el establecimiento manifestando que “este espacio nos ha servido mucho en todo lo que conlleva el manejo de pacientes en cuanto a la capacitación del personal. Estas alianzas son muy importantes para poder ayudar, fortalecer y mejorar la calidad y la seguridad de la atención a nuestros pacientes. Siempre serán bienvenidas”.

La jornada concluyó con un espacio de diálogo donde los visitantes pudieron resolver dudas y compartir impresiones, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo de la formación continua en salud y el fortalecimiento de la atención que se entrega a la comunidad de Puerto Natales.









​

