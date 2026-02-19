TVN CONCRETA VENTA DE TERRENO EN PUNTA ARENAS COMO PARTE DE SU PLAN PARA ENFRENTAR CRISIS FINANCIERA

​Tras la decisión adoptada en junio por el directorio de TVN de vender seis activos en regiones para enfrentar su crisis financiera, ya se concretaron las dos primeras operaciones, una de ellas en Punta Arenas. Así lo confirmó la consultora Colliers, encargada de liderar el proceso de enajenación de los inmuebles.



Según detalló Santiago Reymond, Gerente Senior de Colliers, uno de los activos vendidos corresponde a un terreno ubicado en avenida 21 de Mayo km 3, en Punta Arenas. El predio cuenta con una superficie de 104.000 metros cuadrados y aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos.



La segunda venta corresponde a un terreno en Copiapó, emplazado en avenida Los Carrera, uno de los principales ejes de esa ciudad, con una superficie de 2.560 metros cuadrados. Ambas operaciones forman parte del plan de la señal pública para reducir costos y generar ingresos que permitan enfrentar su actual situación financiera.



La venta del activo en Punta Arenas marca un nuevo capítulo en la presencia histórica de TVN en la Región de Magallanes, donde el canal ha mantenido instalaciones durante décadas como parte de su cobertura descentralizada en el extremo sur del país.

