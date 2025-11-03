Punta Arenas,
3 de noviembre de 2025

TVN CONCRETA VENTA DE PRIMEROS DOS EDIFICIOS EN MEDIO DE PROFUNDA CRISIS: SEDE EN PUNTA ARENAS SE VENDIÓ POR $6.100 MILLONES

​TVN ha logrado avanzar en su plan de venta de activos para enfrentar su delicada situación financiera, tal como lo anunció el directorio de la señal estatal en junio pasado.

tvn_red_austral

Tras la decisión del directorio de TVN, anunciada en junio pasado, de desprenderse de un total de seis activos en regiones para abaratar costos y obtener ingresos, en medio de la crisis financiera que tiene en vilo el futuro de la señala estatal, la firma ya ha logrado concretar dos ventas. En esa misma línea, la compañía también puso a la venta una parte de su emblemático edificio corporativo en Santiago, la única propiedad en la capital incluida en el plan de enajenaciones.

Así lo confirmó la consultora Colliers a The Clinic, empresa que fue contratada por TVN para liderar los procesos de venta de activos ubicados en el norte y sur del país. “Se trata de un terreno en Copiapó, ubicado en Los Carrera, uno de los ejes principales de la ciudad, que cuenta con una superficie de 2.560 metros cuadrados”, comenta Santiago Reymond, gerente senior de Colliers.

En tanto, TVN también concluyó la venta de su sede en Punta Arenas, el inmueble de mayor valor entre los seis situados en regiones de los cuales el canal busca desprenderse.

Este último está ubicado en Avenida 21 de mayo en el kilómetro 3, y “consta de un terreno de 104.000 metros cuadrados y mil metros cuadrados de construcción”, detalla Reymond.

El ejecutivo señala que aún quedan cuatro procesos de venta activos, los cuales han acaparado un alto interés de inversionistas y family offices debido a sus destacadas cualidades y ubicaciones.

De acuerdo a información publicada en su sitio web, TVN cuenta con nueve centros regionales (Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía y Austral).

Sobre los precios de venta, Colliers detalla que el activo de Copiapó habría costado 11.000 UF ($435 millones), mientras que la sede de Punta Arenas habría alcanzado las 154.000 UF (unos $6.100 millones). En total, TVN habría recaudado más de $6.530 millones (alrededor de US$6,8 millones) por ambos recintos.

El detalle de los inmuebles en regiones de TVN que siguen en venta es el siguiente:

-La Serena: Sucursal ubicada en avenida Francisco de Aguirre, a escasos metros del emblemático Faro de la ciudad. Su valor es de 49.500 UF (casi $2 mil millones) y está ubicada en un terreno de 2.800 m2 y construcciones por 476 m2.

-Viña del Mar: Propiedad ubicada en la zona de Cerro Castillo. Cuenta con un terreno de 844 m2 y 463 m2 de construcciones. Tiene un valor 14.500 UF ($573 millones). –

-Talcahuano: Sucursal ubicada en Avenida Vasco Nuñez de Balboa. Cuenta con 2,509 m2 de terreno y 421 m2 construidos. Y tiene un valor de 42.000 UF (unos $1.662 millones). –

-Temuco: Sucursal ubicada en Avenida Luis Durand. Cuenta con 2.911 m2 de terreno y 433 m2 construidos, y su valor alcanza los Valor UF 33.000 (más de $1.300 millones).

Fuente: theclinic.cl 






SERNAC MAGALLANES FISCALIZA LA VENTA DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN FIESTAS DE HALLOWEEN

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE "1412: ESTO ES SIN JUZGAR" DE SENDA MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

