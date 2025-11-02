MUESTRA CULTURAL “NUEVOS BROTES DE MAGALLANES” EN LA ESCUELA MANUEL BULNES

Dos días llenos de color, alegría y talento se vivieron en la Escuela Manuel Bulnes, durante la muestra de identidad regional "Nuevos Brotes de Magallanes", realizada los días 29 y 30 de octubre.

La actividad reunió a toda la comunidad educativa en torno a la música en vivo y la danza, potenciando los talentos artísticos de los estudiantes desde 3° a 8° básico, quienes deleitaron al público con presentaciones llenas de creatividad, energía y trabajo en equipo.



Por su parte, Educación Parvularia junto a 1° y 2° básico también fueron protagonistas, interpretando coloridas coreografías con música envasada, contagiando al público con su entusiasmo y alegría.



Esta celebración se enmarcó en el Mes de la Región de Magallanes, conmemorando la llegada de Hernando de Magallanes y la importancia estratégica que este paso tuvo —y sigue teniendo— para nuestro territorio. Hoy, gracias a su geografía, cultura y tradiciones, Magallanes continúa siendo un polo de interés turístico y un símbolo de identidad y orgullo para quienes habitamos el sur del mundo.



La jornada fue también una oportunidad para vivenciar los sellos institucionales de nuestro establecimiento: Identidad Regional y Convivir como Buen Ciudadano, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la sana convivencia a través del arte y la expresión cultural.

​

