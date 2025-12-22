FATAL ACCIDENTE EN CRUCE DE RUTAS DE SAN GREGORIO DEJA DOS FALLECIDOS

​Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde de este domingo 21 de diciembre en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, dejando como saldo dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en el cruce de la Ruta Internacional CH-255 con la ruta CH-257, camino que conduce a Punta Delgada.



Según información entregada por la Prefectura de Carabineros de Magallanes, cerca de las 16:00 horas la posta rural de Villa Punta Delgada alertó a los equipos de emergencia sobre un grave siniestro vial ocurrido en dicha intersección.



Hasta el lugar concurrió personal de la Tenencia Monte Aymond, quienes constataron el fallecimiento de los dos ocupantes del vehículo involucrado. La información fue posteriormente confirmada por personal del SAMU que acudió a la emergencia. De acuerdo con los primeros antecedentes, el móvil siniestrado corresponde a un vehículo con patente chilena.



Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros de Magallanes, unidad especializada encargada de realizar los peritajes para esclarecer la dinámica y las causas del accidente.



Desde Carabineros reiteraron el llamado a la conducción responsable, especialmente en rutas interurbanas de la región, donde las condiciones climáticas y de visibilidad pueden cambiar de manera repentina.

