6 de febrero de 2026
ESTE FIN DE SEMANA SE REALIZA EL 20º FESTIVAL “ECHÉMOSLE UNA MANO AL RÍO” EN PUNTA ARENAS
Buenos días región
En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Luisa Quezada, presidenta de la Junta de Vecinos Mateo de Toro y Zambrano, invitó a la comunidad a participar del 20º Festival “Echémonos una mano al río”.
La actividad actividad se realizará este sábado 7 a las 19:00 hrs y domingo 8 a las 16:00 hrs en el frontis de la Junta de Vecinos N°22, ubicada en Ramón Carnicer 0299 y contará con cantantes y bandas locales.
La dirigenta explicó que el festival nació como un operativo vecinal para limpiar el río y con el tiempo se transformó en un encuentro comunitario.
Finalmente, destacó el apoyo del programa Redes Comunitarias de Cuidado, impulsado por el Gobierno Regional, una iniciativa orientada a fortalecer el cuidado comunitario y potenciar el rol de los vecinos como redes de apoyo.
