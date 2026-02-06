CERCA DE 500 NIÑOS PARTICIPAN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO EN PUNTA ARENAS

Con una amplia participación infantil y juvenil, la Municipalidad de Punta Arenas se encuentra desarrollando una nueva versión de las escuelas de verano, iniciativa que busca promover el deporte, la vida sana y el uso activo de los espacios públicos durante el periodo estival.

El programa contempla actividades hasta el 22 de febrero con las escuelas de la Unidad de Deportes y hasta el 28 de febrero con la Fundación Municipal de Deportes; alcanzando a cerca de 500 niños y niñas en distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que esta propuesta considera nueve disciplinas deportivas y se ejecuta de manera descentralizada en multicanchas, gimnasios y recintos comunitarios.

"Lo que buscamos es que la inversión en espacios públicos de calidad esté al servicio de los vecinos. Tenemos a más de mil niños practicando deporte durante este verano, no solo en el centro, sino en los barrios, cerca de sus casas", señaló.

La autoridad comunal subrayó que las escuelas de verano incluyen deportes como voleibol, básquetbol, fútbol, tenis, pesas, boxeo, taekwondo, acondicionamiento físico y básquetbol 3x3, permitiendo que niños y jóvenes, entre los 10 y 17 años, puedan iniciarse o perfeccionarse en distintas disciplinas, guiados por profesores e instructores especializados.

"Aquí no solo se trata de ocupar el tiempo libre, sino de aprender deporte, generar hábitos y abrir la puerta para que, si les gusta, puedan integrarse luego a clubes durante el año", agregó Radonich.

Las actividades se desarrollan en diversos sectores de la comuna, utilizando multicanchas y recintos municipales, así como espacios facilitados por organizaciones y establecimientos educacionales, lo que ha permitido ampliar la cobertura territorial y acercar el deporte a nuevos barrios.

Esta estrategia, según explicó el alcalde, responde a una política sostenida del municipio de fomentar la actividad física durante todo el año, complementando iniciativas como la Liga Escolar Municipal, que funciona desde 2017.

Desde la experiencia de los propios participantes, la evaluación ha sido positiva. Antonela Oyarzún, integrante de la escuelita de voleibol, comentó que "ha sido entretenido, he aprendido cosas nuevas y he conocido a más personas. Es mejor que quedarse en la casa".

En este mismo sentido, la presidenta de la Organización Vecinal Estepa Austral 2, Angélica Aparicio, valoró la realización de estas actividades en el sector. "Para una población nueva es muy importante darle vida a los espacios y que los niños puedan hacer deporte en verano. Hemos tenido buena concurrencia y el apoyo municipal ha sido constante", indicó la dirigente.

Este programa de deportes forma parte de una estrategia más amplia que incluye talleres municipales y campeonatos durante todo el año. Desde la administración comunal reiteraron que el objetivo es seguir fortaleciendo estas instancias, ampliando la cobertura y consolidando el deporte como una herramienta de integración para toda la comunidad.

​

