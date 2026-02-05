GEÓLOGA DE SERNAGEOMIN ES LA PRIMERA MUJER DEL ESTADO EN ALCANZAR LOS 7.770 METROS DE PROFUNDIDAD

En un hito sin precedentes para la ciencia nacional, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha marcado presencia en una de las fronteras más inexploradas del planeta. La geóloga Paola Peña, especialista de la institución, descendió el pasado domingo 1 de febrero hasta los 7.770 metros de profundidad en la Fosa de Atacama convirtiéndose en la primera representante del Estado de Chile y la segunda mujer en la historia del país en explorar la zona hadal, el punto de contacto donde se gestan los grandes procesos sísmicos de nuestro país.





La expedición, denominada JCATE (Joint China-Chile Atacama Trench Expedition), contempló una jornada de 11 horas, de las cuales seis se destinaron íntegramente al reconocimiento del lecho oceánico. Durante este periodo, la experta en geomorfología marina realizó observaciones del fracturamiento y tipos de rocas que forman el fondo marino además de obtener muestras de sedimentos de este, insumos que contribuyen a la comprensión de los procesos que modelan la zona costera y los eventos sísmicos asociados.







"El entorno submarino es de una calma absoluta. La visibilidad nos permitió distinguir claramente senderos de organismos y fracturas en rocas volcánicas de la Placa Oceánica durante las seis horas que estuvimos en el fondo. Dentro del sumergible el espacio es reducido; comparto el habitáculo con el piloto y otro científico en un ambiente de unos 20°C donde todo opera con total precisión. El descenso resulta tan suave que apenas se percibe, manteniendo siempre contacto por radio con el buque exterior”, destacó Peña tras emerger.







Agregó que “es difícil describir la vivencia: sentí mucha paz al comprender que éramos solo un punto recorriendo una fracción mínima en la inmensidad del océano. Como geóloga, realizar exploración científica a esta escala transforma las perspectivas personales; regreso con la satisfacción de haber presenciado lo increíble y con la urgencia de procesar estos datos para generar saberes inéditos sobre nuestro suelo marino”, concluyó la profesional







En tanto, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó el valor estratégico de esta misión. "Esto no es solo una hazaña personal, es un triunfo de la ciencia pública. Que nuestros profesionales bajen a la fosa significa que el Estado de Chile está generando conocimiento propio y de primera fuente sobre las amenazas geológicas. La información recolectada por Paola, y la que obtendrá el Dr. Veloso en la próxima etapa, es vital para mejorar nuestra comprensión de los tsunamis y grandes terremotos, fortaleciendo nuestra misión de proteger a la ciudadanía", afirmó.







La misión continuará ahora con su segunda etapa, en la cual el Dr. Andrés Veloso, jefe del Programa de Geociencias Marinas y Costeras del servicio, se integrará a la tripulación para profundizar en el estudio del relieve submarino profundo. Su objetivo será profundizar en el análisis estructural del margen continental, aportando una visión experta sobre la tectónica de la zona.







Esta colaboración con la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) posiciona a Sernageomin en la vanguardia de la investigación oceánica global, demostrando que la geología chilena no tiene límites, desde las altas cumbres hasta la profundidad del océano.











