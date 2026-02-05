Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de febrero de 2026

GEÓLOGA DE SERNAGEOMIN ES LA PRIMERA MUJER DEL ESTADO EN ALCANZAR LOS 7.770 METROS DE PROFUNDIDAD

​La geóloga Paola Peña, especialista de la institución, descendió el pasado domingo 1 de febrero hasta los 7.770 metros de profundidad en la Fosa de Atacama convirtiéndose en la primera representante del Estado de Chile y la segunda mujer en la historia del país en explorar la zona hadal.

pao
En un hito sin precedentes para la ciencia nacional, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ha marcado presencia en una de las fronteras más inexploradas del planeta. La geóloga Paola Peña, especialista de la institución, descendió el pasado domingo 1 de febrero hasta los 7.770 metros de profundidad en la Fosa de Atacama convirtiéndose en la primera representante del Estado de Chile y la segunda mujer en la historia del país en explorar la zona hadal, el punto de contacto donde se gestan los grandes procesos sísmicos de nuestro país.


La expedición, denominada JCATE (Joint China-Chile Atacama Trench Expedition), contempló una jornada de 11 horas, de las cuales seis se destinaron íntegramente al reconocimiento del lecho oceánico. Durante este periodo, la experta en geomorfología marina realizó observaciones del fracturamiento y tipos de rocas que forman el fondo marino además de obtener muestras de sedimentos de este, insumos que contribuyen a la comprensión de los procesos que modelan la zona costera y los eventos sísmicos asociados.



"El entorno submarino es de una calma absoluta. La visibilidad nos permitió distinguir claramente senderos de organismos y fracturas en rocas volcánicas de la Placa Oceánica durante las seis horas que estuvimos en el fondo. Dentro del sumergible el espacio es reducido; comparto el habitáculo con el piloto y otro científico en un ambiente de unos 20°C donde todo opera con total precisión. El descenso resulta tan suave que apenas se percibe, manteniendo siempre contacto por radio con el buque exterior”, destacó Peña tras emerger.



Agregó que “es difícil describir la vivencia: sentí mucha paz al comprender que éramos solo un punto recorriendo una fracción mínima en la inmensidad del océano. Como geóloga, realizar exploración científica a esta escala transforma las perspectivas personales; regreso con la satisfacción de haber presenciado lo increíble y con la urgencia de procesar estos datos para generar saberes inéditos sobre nuestro suelo marino”, concluyó la profesional



En tanto, el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, destacó el valor estratégico de esta misión. "Esto no es solo una hazaña personal, es un triunfo de la ciencia pública. Que nuestros profesionales bajen a la fosa significa que el Estado de Chile está generando conocimiento propio y de primera fuente sobre las amenazas geológicas. La información recolectada por Paola, y la que obtendrá el Dr. Veloso en la próxima etapa, es vital para mejorar nuestra comprensión de los tsunamis y grandes terremotos, fortaleciendo nuestra misión de proteger a la ciudadanía", afirmó.



La misión continuará ahora con su segunda etapa, en la cual el Dr. Andrés Veloso, jefe del Programa de Geociencias Marinas y Costeras del servicio, se integrará a la tripulación para profundizar en el estudio del relieve submarino profundo. Su objetivo será profundizar en el análisis estructural del margen continental, aportando una visión experta sobre la tectónica de la zona.



Esta colaboración con la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) posiciona a Sernageomin en la vanguardia de la investigación oceánica global, demostrando que la geología chilena no tiene límites, desde las altas cumbres hasta la profundidad del océano.








PDI SAN IGNACIO 6

BRIGADA DE HOMICIDIOS CONCURRE A CONDOMINIO POR HALLAZGO DE CUERPO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

Leer Más

Desde Presidencia confirmaron que el Mandatario no arribará este viernes a la región. La visita será recalendarizada y se espera que mantenga las mismas características previamente consideradas.

Desde Presidencia confirmaron que el Mandatario no arribará este viernes a la región. La visita será recalendarizada y se espera que mantenga las mismas características previamente consideradas.

presidente en la alfredo lorca
nuestrospodcast
FPA Invernadero Natales

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE FINANCIARÁ CUATRO INICIATIVAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES Y PUERTO WILLIAMS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
pao

GEÓLOGA DE SERNAGEOMIN ES LA PRIMERA MUJER DEL ESTADO EN ALCANZAR LOS 7.770 METROS DE PROFUNDIDAD

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Base Profesor Julio Escudero bastión de la ciencia Antártica

COLUMNA DE OPINIÓN| 31 AÑOS DE LA BASE "PROFESOR JULIO ESCUDERO": BASTIÓN DE LA CIENCIA ANTÁRTICA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
IMAG 4

MUNICIPALIDAD DE NATALES PRIORIZA OBRAS DE AGUA POTABLE RURAL EN HUERTOS FAMILIARES Y EXIGE PLAN DE MANTENCIÓN DE CAMINOS PARA EL INVIERNO

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA