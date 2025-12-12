DETIENEN A MUJER QUE VIAJARÍA DE SANTIAGO A PUNTA ARENAS CON 3 KILOS DE COCAÍNA ADOSADOS A SU CUERPO

Funcionarios de la Brigada de Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía de Investigaciones, detuvo a una mujer de nacionalidad colombiana que pretendía viajar desde Santiago hasta Punta Arenas con tres kilos de cocaína.

La detención ocurrió cuando los agentes realizaban sus labores de fiscalización a vuelos con destino al sur del país. Fue en esa instancia que los detectives vieron a una pasajera con una actitud sospechosa.

Al detenerla, se encontraron dos paquetes de droga que estaban adosados en su cuerpo y ocultos en su vestimenta. Según el análisis policial, la sustancia se trataba de clorhidrato de cocaína.

De acuerdo con información de la PDI, Punta Arenas fue escogido porque en zonas extremas se puede comercializar la droga a un valor mayor de lo habitual.

Mujer que pretendía viajar con tres kilos de droga pasa a control de detención

Luis Córdova, subprefecto y vocería del subjefe de la Brigada, explicó que se efectuó la coordinación con el Ministerio Público, específicamente con Fiscalía Local de Pudahuel, para la audiencia de control de detención de la mujer por la infracción a la Ley 20.000.

También destacó que este tipo de personas son utilizadas para transportar este tipo de sustancias. “Una vez que ellos pasan los sistemas de seguridad, ellos se contactan con las personas o las organizaciones criminales, quienes efectúan este traslado (…) a fin de establecer específicamente si ella pasó y pudo abordar el vuelo”, resaltó.

“El avalúo determinado de los tres kilogramos aproximadamente tiene un valor comercial, entre comillas, que se podría señalar en 45 millones de pesos, lo que podría superar este valor un poco más alto en cuanto a una ciudad que no existe tanta comercialización en grandes cantidades”, añadió.

Detenida fue puesta disposición por Primer Juzgado de Garantía de Santiago

La fiscal de Drogas Occidente, Lorena Soto, afirmó que la detenida fue puesta a disposición por el Primer Juzgado de Garantía de Santiago.

También indicó que se “solicitó en primera instancia la ampliación de la detención por tratarse de una ciudadana extranjera que se encontraba en el país de manera irregular que ingresó por pasos no habilitados”.

Soto comentó que el tribunal autorizó la solicitud por 48 horas y la detenida fue formalizada por el delito de tráfico ilícito de drogas y se encuentra en prisión preventiva.

Fuente: www.biobiochile.cl



​



​



​

