Punta Arenas,
9 de diciembre de 2025

NUEVO JEFE DE LA BIRO EN MAGALLANES REFUERZA ESTRATEGIAS CONTRA ROBOS Y DELITOS PATRIMONIALES

Conexión PDI

BIRO - comisario Emilio Tapia

En un nuevo capítulo de Conexión PDI de Polar Comunicaciones, conducido por María Alejandra Cárdenas, el comisario Emilio Tapia Rojas —recientemente asumido como jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra la Propiedad (BIRO)— analizó los desafíos de la unidad y su compromiso con la seguridad regional. Tapia, quien recibió el cargo de manos del prefecto Pablo Merino, destacó que esta es una de las brigadas más relevantes de Magallanes por la naturaleza de los ilícitos que atiende y por su vínculo directo con la ciudadanía.

El comisario, magallánico de origen, compartió la emoción de volver a su región tras años de servicio en distintas unidades operativas del país. Indicó que regresar implica “un compromiso mayor y una lealtad con las personas de acá”, recordando que la tranquilidad característica del territorio austral es fruto de un trabajo constante de prevención y vigilancia. Con más de cuatro años en Magallanes, Tapia ha desarrollado experiencia en investigación criminal, robos y delitos violentos, elementos clave para dirigir la unidad.

Durante la conversación en Conexión PDI, explicó que la BIRO aborda principalmente delitos de robo en lugar no habitado, abigeato y sustracción de vehículos, junto con otras modalidades de robo denunciadas en la región. Destacó que la brigada está conformada en gran parte por investigadores magallánicos con experiencia en otras regiones del país, lo que permite detectar patrones con mayor precisión y fortalecer el análisis criminal en terreno.

El jefe de la BIRO también invitó a jóvenes interesados a postular a la Policía de Investigaciones, resaltando que hoy existe mayor conocimiento público sobre el quehacer policial gracias a redes sociales y a la transparencia institucional. Explicó que la formación es universitaria y altamente especializada, lo que permite desarrollar carreras profesionales robustas. “Los filtros de selección son estrictos porque necesitamos personas con la vocación y aptitudes que exige el servicio policial”, señaló.

Finalmente, Tapia contextualizó el rol de la BIRO a nivel nacional: unidades especializadas de la PDI dedicadas al combate de bandas criminales vinculadas a robos, hurtos y delitos complejos. Su labor integra inteligencia policial, análisis criminal y trabajo coordinado en sitio del suceso, en colaboración con otras unidades como Homicidios o BICRIM. Desde Polar Comunicaciones, el programa remarcó que el liderazgo de Tapia representa una etapa clave para fortalecer la seguridad y la prevención en Magallanes.





SENADO EXPRESA SU PESAR TRAS EL TRÁGICO FALLECIMIENTO DEL JEFE DE LA BRIGADA CONGRESO NACIONAL DE LA PDI

Noticias
Relacionadas
INACH SE ADJUDICA IMPORTANTE PROYECTO PARA REALIZAR SECUENCIACIÓN GENÉTICA EN LA ANTÁRTICA

nuestrospodcast
junjisenadis

LA JUNJI Y SENADIS CIERRAN EXITOSO PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 2025 CON DIÁLOGO Y TALLER PARTICIPATIVO Y REFLEXIVO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

tallerlananatales

TALLER DE LANA RESCATA OFICIOS TRADICIONALES Y ABRE NUEVAS OPORTUNIDADES EN PUERTO NATALES

twinotter

LOS TWIN OTTER DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE INICIAN OPERACIONES EN APOYO A LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

IMG_4386 (1)

CUANDO EL DESAFÍO ES LLEGAR A DAR LA PRUEBA