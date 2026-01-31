31 de enero de 2026
BRIGADA DE HOMICIDIOS CONCURRE A CONDOMINIO POR HALLAZGO DE CUERPO
Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Punta Arenas investigaron el hallazgo de una mujer fallecida al interior de un vehículo, descartándose la intervención de terceros.
Detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas junto a peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron hasta un condominio San Ignacio 6 en el sector sur de la ciudad.
La situación se generó debido al hallazgo de un cadáver de sexo femenino encontrado en el interior de un vehículo estacionado en el lugar.
El comisario de la Brigada de Homicidio de Punta Arenas, Gerardo Vera, señaló que "mediante el trabajo especializado en el sitio del suceso con exámenes externos del cadáver, entrevista a testigos y revisión de las cámaras de seguridad, se logró descartar la participación de terceras personas en este hecho y los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público".
🔵 Detectives de la Brigada de Homicidios #PuntaArenas y peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron hasta un condominio del sector sur, por muerte y hallazgo de cadáver de una mujer de 36 años. De acuerdo al examen externo médico criminalista, se descartaron lesiones… pic.twitter.com/HFDCTp5RSn— PDI_Magallanes (@PDI_Magallanes) January 31, 2026
Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.
