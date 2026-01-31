BRIGADA DE HOMICIDIOS CONCURRE A CONDOMINIO POR HALLAZGO DE CUERPO

Detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas junto a peritos del Laboratorio de Criminalística concurrieron hasta un condominio San Ignacio 6 en el sector sur de la ciudad.

La situación se generó debido al hallazgo de un cadáver de sexo femenino encontrado en el interior de un vehículo estacionado en el lugar.

El comisario de la Brigada de Homicidio de Punta Arenas, Gerardo Vera, señaló que "mediante el trabajo especializado en el sitio del suceso con exámenes externos del cadáver, entrevista a testigos y revisión de las cámaras de seguridad, se logró descartar la participación de terceras personas en este hecho y los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público".



