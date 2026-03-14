INVESTIGACIÓN DE LA U. DE CHILE ANALIZA CÓMO PRÁCTICAS ESCOLARES CONTRIBUYERON AL DESPLAZAMIENTO DEL MAPUZUGUN

Una investigación liderada por académicas del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile analizó cómo determinadas prácticas dentro del sistema escolar chileno influyeron en el desplazamiento del mapuzugun, lengua del pueblo mapuche, y en la interrupción de su transmisión intergeneracional.

El estudio, publicado en la revista científica Frontiers in Psychology bajo el título “Institutionalized violence in schools and language displacement: the voices of Mapuche speakers and elders”, fue encabezado por la doctora Susan Sanhueza junto a las investigadoras Fabiola Maldonado y Carolina Aroca Toloza. En el equipo también participaron Claudio Díaz, de la Universidad de Concepción, y Miguel Friz y Héctor Torres Cuevas, de la Universidad del Bío-Bío.

La investigación se desarrolló desde una perspectiva interdisciplinaria que integró sociolingüística, ciencias sociales y educación, considerando además la participación de hablantes nativos del mapuzugun en distintas etapas del proceso. Para ello se trabajó con 25 personas mapuche —entre hablantes, educadores tradicionales y portadores de conocimiento cultural— quienes compartieron relatos sobre sus experiencias escolares y familiares vinculadas al aprendizaje de la lengua.

Los testimonios recogidos evidencian que la mayoría de los hablantes aprendió mapuzugun en contextos familiares o comunitarios antes de ingresar a la escuela. Sin embargo, en el sistema educativo se encontraron con prácticas que restringían o desincentivaban el uso del idioma, lo que contribuyó a debilitar su transmisión a nuevas generaciones.

Entre las experiencias descritas se mencionan prohibiciones para hablar mapuzugun dentro del espacio escolar, además de castigos físicos o psicológicos que buscaban desalentar su uso. Según las investigadoras, estas prácticas formaban parte de un modelo educativo históricamente monocultural y monolingüe, donde el castellano era considerado la única lengua válida en el ámbito escolar.

El estudio también subraya que, para el pueblo mapuche, lengua y cultura constituyen una unidad inseparable. En ese sentido, el aprendizaje del mapuzugun implica comprender formas de relación social, aspectos territoriales y vínculos comunitarios, lo que refuerza la necesidad de fortalecer enfoques interculturales en la educación.

A partir de estos hallazgos, el equipo plantea la importancia de impulsar políticas educativas que promuevan la enseñanza del mapuzugun, fortalecer el rol de educadores tradicionales y avanzar en investigaciones participativas junto a las comunidades. Según plantean las académicas, la revitalización lingüística requiere reconocer el valor cultural de estas lenguas y generar espacios donde puedan seguir transmitiéndose.

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