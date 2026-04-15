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15 de abril de 2026

GOBIERNO CONDENA AMENAZAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y ADOPTA MEDIDAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, indicó que “la seguridad la entrega Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Si hay un procedimiento, se tiene que cumplir y, si correspondiera aplicar la recuperación de las clases, naturalmente se tiene que hacer”

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​Ante las amenazas que han afectado, a lo menos, a diez establecimientos educacionales en los últimos días, las autoridades regionales condenaron la situación e informaron que de manera coordinada entre Delegación Presidencial, seremía de Educación, de Seguridad, y dirección de SLEP Magallanes, han adoptado medidas para que mejore la convivencia escolar.

 
En esa línea, el seremi de Gobierno, Ángel Roa, explicó que “desde el primer día que tuvimos conocimiento de estas amenazas hemos estado trabajando en acciones y adoptando medidas para que los estudiantes no pierdan clases y no se retrasen con lo que tienen que aprender”.

 
El gobierno reconoce que estos hechos preocupan a toda la comunidad, porque no sólo se trata de los alumnos, profesores, orientadores, asistentes de la educación y directores, sino también, de padres y apoderados, familias enteras que sienten temor ante las amenazas que involucran a las escuelas, colegios y liceos.

 
El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, señaló que hay interés para que al interior de los establecimientos educacionales haya una buena convivencia, y respeto.

 
“Es importante que cada uno de los estudiantes sepa que situaciones de esta naturaleza afectan a cientos de sus compañeros, a las familias, y se está afectando al bien común, por eso estamos trabajando con los directores implementando un programa de acción para que sea abordado en los establecimientos, y ello involucra a todos”, aseguró.
Alvarado lamentó estos hechos e indicó que “la seguridad la entrega Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Si hay un procedimiento, se tiene que cumplir y si correspondiera aplicar la recuperación de las clases, naturalmente se tiene que hacer”.

 
El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó el trabajo de coordinación estrecha con las policías.
Por un lado, fuera de los establecimientos educacionales, Carabineros ha incrementado los patrullajes en las horas peak, en la salida y entrada de alumnos a los establecimientos educacionales; y también se han optimizado los tiempos de respuesta ante las llamadas que se presentan por parte de los directores de las escuelas, liceos y colegios.

 
“Se han puesto a disposición las capacidades que tienen las policías para optimizar los procedimientos de seguridad internos que tienen los establecimientos educacionales. En resumen, las policías están a disposición de implementar y ejecutar las instrucciones que se dispongan en cada uno de los casos que se están presentando”, dijo López.

 
El director (s) SLEP Magallanes, Jorge Valdés, manifestó que dentro de las medidas que han adoptado, han mantenido conversaciones con los directores de los establecimientos entregando lineamientos específicos, y además como SLEP, también han realizado acciones legales presentando una querella, que abarca todos los casos que se han conocido.
“Estamos trabajando fuertemente para atender esta situación puntual, y seguiremos trabajando con la comunidad educativa, padres, apoderados y alumnos, para entregar íntegramente el servicio educativo en la región”, afirmó.

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