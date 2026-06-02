DOCENTES DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR DEL PROGRAMA EXPLORA SE CAPACITARON EN PUERTO NATALES EN EL USO DE HERRAMIENTAS TIC ENMARCADO EN LA PRIMERA TRANSFERENCIA METODOLÓGICA

La primera Transferencia Metodológica “Docentes Investigadores en Acción” se desarrolló en Puerto Natales y estuvo dirigida a 21 docentes provenientes de distintos establecimientos educacionales de la región, quienes forman parte del instrumento de Investigación e Innovación Escolar (IIE), financiado por el Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes.



El objetivo de la actividad fue fortalecer competencias en el uso de herramientas TIC para la sistematización y análisis de datos, además de potenciar la comunicación y divulgación de proyectos de investigación escolar, promoviendo aprendizajes significativos y aplicables en el aula.



Para lo cual, el primer día se efectuó taller fue “ la ruta del investigador”, que tuvo como objetivo que fortalecer el trabajo en equipo y comprender el proceso de investigación físicos y colaborativos , mientras que el segunda actividad “ Mediar la curiosidad y el pensamiento critico en el investigación Escolar “ su finalidad fue fortalecer la mediación docente para promover la curiosidad y juicio critico durante el proceso de investigación escolar.



Mientras que el segundo día, el tema central fue “ Docentes Investigadores en Acción: TIC para sistematizar, analizar y comunicar la investigación escolar”, a cargo del coordinador científico de PAR Explora Magallanes Pedro Alberti.

Al respecto, Pedro Alberti comentó “tuvo la trascendencia de seguir con el método científico desde la integración de datos y cómo enfrentar las diferentes formas de ver los datos y graficar y después un poco de inteligencia artificial y cómo desarrollamos, la pregunta y la hipótesis y las observaciones de una investigación escolar”



La Directora de PAR Explora Magallanes. Claudia Salinas Breskovic, señaló que “como Proyecto Asociativo Regional Explora Magallanes, estamos muy contentos de haber desarrollado en Puerto Natales la primera transferencia metodológica del instrumento de Investigación e Innovación Escolar, instancia que reunió a docentes de distintos establecimientos de la región comprometidos con fortalecer la investigación escolar en sus comunidades educativas.

Durante ambas jornadas las y los participantes fueron capacitados en herramientas e instrumentos TIC para que sean aplicados en sus proyectos de investigación, permitiéndoles incorporar nuevas metodologías, fortalecer el trabajo colaborativo y potenciar experiencias innovadoras en el aula. Desde Explora Magallanes seguimos impulsando espacios formativos que promuevan el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas y de innovación, contribuyendo a que más docentes y estudiantes se conviertan en protagonistas de la generación de conocimiento en nuestra región”.



En tanto, los participantes valoraron la actividad. Uno de ellas fue, Tatiana Soto del Monseñor Fagnano Puerto Natales dijo que” fue una experiencia enriquecedora para nosotros que trabajamos con estudiante, ya que son herramientas que han salido ahora último que nosotros no tenemos tanto conocimiento y son muy útiles para aplicarlo en el aula y también en la investigación científica” y otro ellos fue Jonathan Gutiérrez del Liceo Contardi comentó que” me ha parecido una experiencia muy buena, enriquecedora en la parte pedagógica y muy agradable con el equipo de Explora y resto de colegas creo que se han abordado diferentes temas dentro de esta capacitación que me ha permitido tener una idea de cómo ayudar a mis estudiantes acerca de los problemas que se nos presentan en el día a día dentro de la sala y poder llevar adelante nuestra investigación, así que de verdad agradecidos con Explora por esta invitación a nuestro primer encuentro y esperar los siguientes encuentros para poder dar mejores feedback a nuestros estudiantes”.



Cabe recordar que, durante este 2026 continuamos acompañando a los 24 proyectos de investigación seleccionados el año 2025, buscando que los equipos de estudiantes y docentes puedan avanzar en sus procesos de indagación y generar resultados concretos en cada uno de sus proyectos.



