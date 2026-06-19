HIF HARU ONI REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DE CHILE

Personal de la planta HIF Haru Oni participó en una serie de capacitaciones prácticas impartidas por la Academia Nacional de Bomberos de Chile (ANB) y el Centro de Entrenamiento de Bomberos de Chile, en Melipilla. Las actividades abordaron control de incendios, manejo de materiales peligrosos y gestión de emergencias.

Ejecutivos de la planta participaron de la formación para el Sistema de Comando de Incidentes, que ayudará a tomar decisiones bajo presión ante emergencias. En paralelo, el equipo de Operación y Mantenimiento recibió entrenamiento en Control de Incendios y Control de Emergencias con Sustancias Peligrosas, para reforzar la primera respuesta ante eventuales contingencias en la operación.

"La seguridad de las personas es nuestra prioridad. Esta capacitación es especialmente relevante para nosotros que trabajamos con e-Combustibles. Por eso, la prevención y la preparación son fundamentales. Este entrenamiento nos permite reforzar procedimientos y responder de manera coordinada ante eventuales contingencias en la operación", señaló el gerente de Operaciones y Mantenimiento de HIF Magallanes, Marcelo Daller.

Durante esta primera etapa participaron 14 integrantes del equipo de Operación y Mantenimiento. El programa considera la formación de 25 personas en total y forma parte del entrenamiento periódico que HIF Haru Oni realiza cada dos años para reforzar sus estándares de seguridad en la primera planta de e-Combustibles del país.