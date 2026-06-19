Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

19 de junio de 2026

HIF HARU ONI REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DE CHILE

Ejecutivos de la planta participaron de la formación para el Sistema de Comando de Incidentes, que ayudará a tomar decisiones bajo presión ante emergencias.

Foto1

Personal de la planta HIF Haru Oni participó en una serie de capacitaciones prácticas impartidas por la Academia Nacional de Bomberos de Chile (ANB) y el Centro de Entrenamiento de Bomberos de Chile, en Melipilla. Las actividades abordaron control de incendios, manejo de materiales peligrosos y gestión de emergencias.

Ejecutivos de la planta participaron de la formación para el Sistema de Comando de Incidentes, que ayudará a tomar decisiones bajo presión ante emergencias. En paralelo, el equipo de Operación y Mantenimiento recibió entrenamiento en Control de Incendios y Control de Emergencias con Sustancias Peligrosas, para reforzar la primera respuesta ante eventuales contingencias en la operación.

"La seguridad de las personas es nuestra prioridad. Esta capacitación es especialmente relevante para nosotros que trabajamos con e-Combustibles. Por eso, la prevención y la preparación son fundamentales. Este entrenamiento nos permite reforzar procedimientos y responder de manera coordinada ante eventuales contingencias en la operación", señaló el gerente de Operaciones y Mantenimiento de HIF Magallanes, Marcelo Daller.

Durante esta primera etapa participaron 14 integrantes del equipo de Operación y Mantenimiento. El programa considera la formación de 25 personas en total y forma parte del entrenamiento periódico que HIF Haru Oni realiza cada dos años para reforzar sus estándares de seguridad en la primera planta de e-Combustibles del país.

proyectoplantacervezaaustral

CERVECERÍA AUSTRAL REEVALUARÁ PROYECTO DE NUEVA PLANTA EN PUNTA ARENAS POR CAMBIOS EN EL MERCADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SERVICIO DE SALUD DESCARTA RECORTES PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL

Leer Más

Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.

Autoridades abordaron financiamiento, continuidad asistencial e inversiones en infraestructura sanitaria para la capital regional.

REUNIÓN CON SERVICIO SALUD MAGALLANES (1)
nuestrospodcast
Foto1

HIF HARU ONI REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DE CHILE

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
Foto1

HIF HARU ONI REFUERZA PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON CAPACITACIÓN DE BOMBEROS DE CHILE

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
empresaturismokayak

EMPRESA MAGALLÁNICA DE TURISMO OBTIENE SELLO NACIONAL DE SUSTENTABILIDAD

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
detenidomicrotrafico

INCAUTAN MÁS DE 65 GRAMOS DE MARIHUANA Y CUATRO PLANTAS EN PROCEDIMIENTO COORDINADO CON FISCALÍA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.