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30 de julio de 2026

“PARA QUE NO SE AGOTE, TIENE QUE PASAR AGOSTO”: INICIA VEDA DE LA MERLUZA AUSTRAL ENTRE LOS LAGOS Y MAGALLANES

La merluza austral desaparecerá de los mercados durante agosto como parte de la veda biológica que regirá entre el 1 y el 31 de ese mes . Con el lanzamiento de la campaña “Para que no se agote, tiene que pasar agosto”, Sernapesca busca concientizar a consumidores, comerciantes y pescadores sobre la importancia de respetar esta medida, clave para la conservación de uno de los recursos pesqueros más relevantes del sur del país .

merluza

El lanzamiento se realizó en la Caleta Anahuac de Puerto Montt, donde la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, explicó que el organismo desplegará fiscalizaciones en toda la cadena de comercialización para verificar el cumplimiento de la normativa . Al respecto, la autoridad detalló la cobertura de los controles señalando que “a respetar la veda de la merluza austral, que es desde el primero de agosto hasta el último día de agosto . El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura vamos a estar fiscalizando en toda la cadena de valor, es decir, vamos a estar viendo que no se extraiga en las zonas de pesca, que no haya merluza austral en las zonas de desembarque y también en toda la cadena de valor . Eso significa que los restaurantes y todos los lugares donde se vende también tienen que cuidarse de no tener merluza austral durante todo el mes de agosto” .

La veda prohíbe la extracción en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, además del procesamiento, almacenamiento, transporte y venta del recurso fresco en todo el territorio nacional . Su incumplimiento constituye un delito y puede derivar en sanciones e incluso penas de cárcel .

Valoración del sector pesquero y canal de denuncias

Desde el sector pesquero, el presidente de la Asociación Gremial de Merluceros de Los Lagos, Juan García, destacó que el respeto por la veda ha permitido una recuperación gradual del recurso . El dirigente gremial respaldó la medida e instó a diversificar el consumo expresando que “como sector pesquero hemos pedido que se extienda esta veda biológica más allá del mes de agosto, que pueda ser septiembre . Eso nos dice la preocupación que tienen los pescadores, primero que nada, de cuidar el recurso y eso se valora . Debiésemos respetar en todas las caletas de la región donde se desembarca merluza este mes de agosto . Nos da la oportunidad también de potenciar otros productos que también se manejan en las caletas, como son el róbalo, el pejerrey, la reineta . Así que a cuidar la merluza en este mes, a no salir a trabajar y a respetar la veda” .

Durante 2025 se desembarcaron más de 17 mil toneladas de merluza austral en el país, mientras que las fiscalizaciones permitieron incautar 105 toneladas de origen ilegal . Por ello, Sernapesca reiteró el llamado a no consumir merluza austral fresca durante agosto y a denunciar su venta a través del 800 320 032, Carabineros o la PDI, contribuyendo así a la protección de un recurso esencial para la pesca artesanal y la biodiversidad marina .

Fuente: radiosantamaria.cl 

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