COMPAÑÍA LA FAMILIA MEDIEVAL DESTACÓ SU TRABAJO EN COSPLAY, FANTASÍA Y CREACIÓN FAMILIAR

La Compañía La Familia Medieval fue protagonista de una nueva edición de Zona Puuy, espacio conducido por Mika, donde compartieron parte de su historia, proceso creativo y vínculo familiar en torno al cosplay, la fantasía y la representación de personajes.

En el estudio participaron caracterizados como Chihiro y Sin Cara, personajes de El viaje de Chihiro, mostrando una puesta en escena que combinó vestuario, interpretación y cercanía con el público. Durante la entrevista, la pequeña integrante de la compañía contó que hace cosplay “desde que estaba en la panza” de su mamá y que lo que más disfruta es ver feliz a la gente y actuar.

La agrupación nació como una experiencia familiar, inicialmente vinculada a trajes medievales, vikingos, samuráis y mongoles. Con el tiempo, y tras su participación en ferias medievales, carnavales y eventos de cultura pop, el proyecto fue creciendo hasta transformarse en una compañía que hoy busca integrar a más personas y familias.

Uno de sus trabajos más llamativos ha sido la creación de personajes como orcos, dragones y figuras inspiradas en universos medievales y fantásticos. Según explicaron, su propuesta se caracteriza por un estilo más realista, con fuerte énfasis en vestuario, expresión corporal, maquillaje y uso de elementos artesanales.

Durante la conversación también destacaron el trabajo colaborativo con otros creadores regionales, como Pirata Studio en impresión 3D, Loreto Paola Araya en maquillaje y el “abuelo medieval”, encargado de la elaboración de armas y accesorios. La compañía subrayó la importancia de reconocer a quienes aportan desde distintas disciplinas al resultado final.

Además, anunciaron que esperan abrir el espacio para que otras familias puedan sumarse a futuras presentaciones, especialmente en eventos medievales, de cosplay o cultura pop. La idea es acompañar el proceso creativo con meses de anticipación, diseñar trajes y construir presentaciones colectivas.

La Familia Medieval también reflexionó sobre el valor del cosplay como una experiencia de juego, arte, vínculo familiar y creación comunitaria, más allá de la competencia. En esa línea, destacaron la importancia de mantener los eventos como espacios sanos, familiares y seguros para niñas, niños, jóvenes y adultos.









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