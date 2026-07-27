27 de julio de 2026
COMPAÑÍA LA FAMILIA MEDIEVAL DESTACÓ SU TRABAJO EN COSPLAY, FANTASÍA Y CREACIÓN FAMILIAR
Zona Puuy
La Compañía La Familia Medieval fue protagonista de una nueva edición de Zona Puuy, espacio conducido por Mika, donde compartieron parte de su historia, proceso creativo y vínculo familiar en torno al cosplay, la fantasía y la representación de personajes.
En el estudio participaron caracterizados como Chihiro y Sin Cara, personajes de El viaje de Chihiro, mostrando una puesta en escena que combinó vestuario, interpretación y cercanía con el público. Durante la entrevista, la pequeña integrante de la compañía contó que hace cosplay “desde que estaba en la panza” de su mamá y que lo que más disfruta es ver feliz a la gente y actuar.
La agrupación nació como una experiencia familiar, inicialmente vinculada a trajes medievales, vikingos, samuráis y mongoles. Con el tiempo, y tras su participación en ferias medievales, carnavales y eventos de cultura pop, el proyecto fue creciendo hasta transformarse en una compañía que hoy busca integrar a más personas y familias.
Uno de sus trabajos más llamativos ha sido la creación de personajes como orcos, dragones y figuras inspiradas en universos medievales y fantásticos. Según explicaron, su propuesta se caracteriza por un estilo más realista, con fuerte énfasis en vestuario, expresión corporal, maquillaje y uso de elementos artesanales.
Durante la conversación también destacaron el trabajo colaborativo con otros creadores regionales, como Pirata Studio en impresión 3D, Loreto Paola Araya en maquillaje y el “abuelo medieval”, encargado de la elaboración de armas y accesorios. La compañía subrayó la importancia de reconocer a quienes aportan desde distintas disciplinas al resultado final.
Además, anunciaron que esperan abrir el espacio para que otras familias puedan sumarse a futuras presentaciones, especialmente en eventos medievales, de cosplay o cultura pop. La idea es acompañar el proceso creativo con meses de anticipación, diseñar trajes y construir presentaciones colectivas.
La Familia Medieval también reflexionó sobre el valor del cosplay como una experiencia de juego, arte, vínculo familiar y creación comunitaria, más allá de la competencia. En esa línea, destacaron la importancia de mantener los eventos como espacios sanos, familiares y seguros para niñas, niños, jóvenes y adultos.
Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.
Las medidas cautelares fueron decretadas durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, después de que su detención se mantuviera ampliada mientras el Ministerio Público completaba diligencias y peritajes.