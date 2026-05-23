SILVIA "MIKA" CONTRERAS DETALLA EL AUGE DE LA CULTURA GEEK EN MAGALLANES: "YA ESTÁ SÚPER NORMALIZADO, PASÓ A SER ALGO TRANSVERSAL PARA TODA LA FAMILIA"

En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, la destacada animadora, productora y comunicadora magallánica Silvia Contreras, conocida en el medio como "Mika", realizó un balance de su trayectoria impulsando la cultura pop, el anime, el manga y los videojuegos en la región. Como conductora del programa "Zona Puuy", Mika reflexionó sobre cómo la escena "geek" local pasó de ser un nicho a un fenómeno familiar y transversal.

El salto de los eventos a la radiodifusión

Mika recordó que "Zona Puuy" nació inicialmente en la plataforma Twitch durante la pandemia como una necesidad de seguir conectando con la comunidad ante la imposibilidad de realizar eventos presenciales [ 02:19 ]. "De que esto escalara a poder estar en la radio ha sido muy lindo", comentó, destacando que el programa radial se ha transformado en un verdadero puente y vitrina para el talento local [ 02:38 ]. "Funciona muchísimo para conocer a más artistas, gestores culturales y pymes (...) Se generan alianzas y se forma un ciclo muy bonito", agregó.

La normalización de la cultura pop en Punta Arenas

Al ser consultada sobre el crecimiento de la escena en una región tradicionalmente conservadora como Magallanes, Mika destacó el cambio generacional: "Estamos en una generación donde los papás eran los 'ñoños' cuando chicos. Ahora en los eventos participan padres con sus hijos, e incluso los abuelos. Es algo transversal" [ 04:00 ].

La comunicadora subrayó cómo el acceso a contenido mediante plataformas de streaming y el aumento de tiendas especializadas han derribado estigmas. "Ya está súper normalizado ver animé, es parte de la cartelera del cine. Ojalá vaya desapareciendo ese prejuicio, en mis tiempos era de hacer bullying, ahora es totalmente normal y eso me tranquiliza" [ 06:28 ].

Reconocimiento como Mujer Destacada

Durante la entrevista, también hubo espacio para recordar el reciente reconocimiento entregado a Mika como "Mujer Destacada" por parte de la Municipalidad, impulsado por sus redes de apoyo juvenil [ 07:47 ]. "Siempre estoy como un caballo mirando hacia adelante, pensando en lo que hay que hacer. Detenerme a ver lo que he hecho, y recibir ese reconocimiento por el trabajo con la juventud, fue muy bonito e inspirador" [ 08:19 ], confesó, señalando que la experiencia la motivó a seguir expandiendo sus proyectos, que actualmente abarcan la productora, el programa de radio, una academia y la pronta apertura de una tienda de cosplay [ 09:29 ].

Una vitrina para el talento regional

Mika concluyó la entrevista reafirmando su compromiso con el talento local y agradeciendo el espacio en Polar Comunicaciones. Aclaró que su objetivo con "Zona Puuy" no es solo promocionar su trabajo, sino el de cientos de creadores. "A veces la gente dice que en Punta Arenas no pasa nada, pero hay un montón de gente haciendo cosas bacanes. Es cosa de informarse" [ 13:20 ], puntualizó.

Zona Puuy se transmite todos los lunes de 16:00 a 17:00 horas a través de Polar Comunicaciones y sus redes sociales.





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