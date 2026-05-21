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21 de mayo de 2026

ÚLTIMOS DÍAS PARA POSTULAR AL CONCURSO DE LECTURA EN VOZ ALTA “EL PLACER DE OÍR LEER”

​La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo para estudiantes de 3° a 6° básico de todo Chile.

Josefa Becerra, ganadora de EPOL 2025

Hasta el próximo 31 de mayo se encuentra abierto el proceso de inscripción para una nueva edición de “El Placer de Oír Leer”, concurso de lectura en voz alta dirigido a estudiantes de 3° a 6° básico de todo el país. La iniciativa busca fomentar la lectura y las habilidades comunicativas en niños y niñas, con una final nacional que será transmitida por la señal abierta de NTV.

El certamen, organizado por Fundación Ibáñez Atkinson, invita a estudiantes desde Arica hasta Punta Arenas a participar representando a sus establecimientos educacionales o en modalidad homeschooling. Quienes avancen en las distintas etapas podrán optar a premios y a una experiencia cultural en un destino destacado del país.

Desde su creación en 2014, el concurso ha contado con la participación de más de 400 mil estudiantes y se desarrolla en conjunto con NTV y la Pontificia Universidad Católica de Chile, mediante sus facultades de Educación y Letras, además de Biblioteca Escolar Futuro. También colaboran Editorial SM, IBBY Chile y Fundación Palabra.

La competencia contempla distintas fases de evaluación regional y nacional, culminando en octubre con una final televisada donde un jurado especializado elegirá a los ganadores. Las bases y detalles del proceso de inscripción están disponibles en el sitio web oficial del concurso.


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