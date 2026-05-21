COMUNIDADES DE BEYBLADE EN PUNTA ARENAS ORGANIZAN TORNEO REGIONAL RUMBO A BLADER MANIA 2026

​Las comunidades Patagonia Beyblade y JBA Beyblade anunciaron la realización del primer regional de Beyblade en Punta Arenas, torneo que entregará un cupo para competir en Blader Mania 2026, considerado uno de los eventos más importantes de esta disciplina a nivel nacional. La actividad fue presentada en un nuevo capítulo de Zona Puuy, emitido por Polar Comunicaciones. Durante la entrevista, integrantes de ambas agrupaciones explicaron cómo ha crecido la escena del Beyblade en Magallanes durante los últimos años, pasando de pequeñas reuniones entre coleccionistas y fanáticos a la organización de torneos, ligas y encuentros abiertos a toda la comunidad. Según comentaron, actualmente participan cerca de 20 jugadores de distintas edades en las competencias que realizan en Punta Arenas. En Zona Puuy también destacaron el carácter inclusivo de la comunidad, señalando que no es necesario tener experiencia previa ni contar con Beyblades propios para participar en las actividades. Las agrupaciones realizan encuentros periódicos en distintos espacios de la ciudad, donde enseñan a nuevos jugadores y facilitan implementos para quienes quieran conocer este hobby ligado al anime, los videojuegos y la cultura pop japonesa. El torneo regional rumbo a Blader Mania se realizará este domingo 24 de mayo y busca definir al representante de Magallanes que viajará a Santiago para competir en el evento nacional. Los organizadores detallaron que el ganador obtendrá inscripción al campeonato y un aporte económico para costear el traslado desde Punta Arenas, relevando además el desafío logístico que implica representar a una zona extrema del país. Las comunidades invitaron a quienes estén interesados a seguir las cuentas de Instagram Patagonia.Beyblade y JBA.Beyblade.book, donde publican información sobre torneos, ligas y futuras actividades. Además, adelantaron que seguirán impulsando nuevas fechas competitivas y espacios recreativos para continuar fortaleciendo la comunidad Beyblade en la región de Magallanes.









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