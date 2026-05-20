Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de mayo de 2026

DELEGADO LIBER LAZO Y ALCALDESAS DESTACAN TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER CONECTIVIDAD AÉREA EN ÚLTIMA ESPERANZA

​Dirección de Aeropuertos evalúa mejoras para el Aeródromo Teniente Julio Gallardo tras visita técnica

conectividadaereaultimaesperanza

Durante la tarde de este martes, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, realizó una visita técnica al Aeródromo Teniente Julio Gallardo, acompañado por las alcaldesas de Natales y Torres del Paine, Ana Mayorga Bahamonde y Anahí Cárdenas Rodríguez, junto a representantes de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.


La instancia contó además con la participación de la asesora ministerial de Aeropuertos del MOP, Claudia Carvallo; el jefe nacional de Construcciones de la Dirección de Aeropuertos, Moisés Oñate; el director regional de Aeropuertos de MOP Magallanes, Fabián Navarro Vera, y el jefe del aeródromo, Mauricio Essmann.


La visita tuvo como principal objetivo evaluar en terreno el estado de la pista del terminal aéreo, la cual durante las últimas semanas ha presentado fallas que han requerido mantenciones de emergencia para asegurar su operatividad.


En este contexto, la Dirección de Aeropuertos informó a las autoridades locales que actualmente se encuentra evaluando la mejor solución técnica para abordar de manera definitiva el deterioro observado, procurando generar el menor impacto posible en las operaciones del recinto aéreo, considerando además el sostenido crecimiento del tráfico que ha experimentado la provincia durante los últimos años. La definición de esta alternativa será informada durante el presente mes.


Asimismo, durante la jornada se actualizaron antecedentes relacionados con futuros proyectos de infraestructura contemplados para la Provincia de Última Esperanza, iniciativas que buscan fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo económico, turístico y social del territorio.


El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones, el interés de las alcaldesas y el compromiso de la Dirección de Aeropuertos para avanzar en soluciones concretas para la provincia.


“Esta tarde tuvimos la visita técnica del Ministerio de Obras Públicas, específicamente de la Dirección de Aeropuertos. Vinieron a revisar las condiciones de la pista de aterrizaje y junto a nuestras autoridades locales realizamos un recorrido por las instalaciones. La situación que se vivió hace dos semanas levantó muchas dudas respecto al futuro de nuestro terminal aéreo y, por eso, en conjunto con las autoridades se realizó esta visita técnica”, señaló la autoridad provincial.


El delegado agregó que “estamos muy preocupados porque, en definitiva, de ello depende la conectividad que tenemos hoy y en el futuro con el resto de Chile. Recordemos que actualmente existen diversos proyectos portuarios, tanto marítimos como aéreos, que se están desarrollando en la región. Para nosotros, como zona extrema, la conectividad es fundamental”.


Asimismo, destacó que “el desarrollo económico de la mano de la salmonicultura, la pesca artesanal y el turismo, que son pilares importantes de la economía local, depende en gran medida de las condiciones aeroportuarias que existen en la región. Por eso, a partir de estas visitas técnicas se pueden proyectar las inversiones públicas necesarias para mejorar nuestra infraestructura”.


Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional para avanzar en proyectos que permitan responder al crecimiento y las necesidades de conectividad de Última Esperanza.

corridawilliams

DELEGACIÓN ANTÁRTICA CHILENA INVITA A CORRIDA RECREATIVA PARA PROMOVER LA VIDA SALUDABLE EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

PRIMER CAMBIO DE GABINETE DE KAST: SALEN TRINIDAD STEINERT Y MARA SEDINI Y MARTÍN ARRAU ASUME EN SEGURIDAD

Leer Más

El Presidente José Antonio Kast confirmó su primer “ajuste en el equipo de gobierno”, movimiento que se produce a menos de tres meses de iniciada su administración y que marcaría un récord desde el retorno a la democracia.

El Presidente José Antonio Kast confirmó su primer “ajuste en el equipo de gobierno”, movimiento que se produce a menos de tres meses de iniciada su administración y que marcaría un récord desde el retorno a la democracia.

cambio gabinete
nuestrospodcast
Recalada Crucero Oosterdam Muelle Prat - Enero 2026 (2)

MAGALLANES SE CONSOLIDA COMO LÍDER NACIONAL EN TURISMO DE CRUCEROS TRAS BALANCE DE LA TEMPORADA 2025-2026

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
conectividadaereaultimaesperanza

DELEGADO LIBER LAZO Y ALCALDESAS DESTACAN TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER CONECTIVIDAD AÉREA EN ÚLTIMA ESPERANZA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
obispomagallanes

OBISPO ÓSCAR BLANCO REFLEXIONA SOBRE SUS 10 AÑOS DE EPISCOPADO, EL ROL DE LOS JÓVENES Y LOS DESAFÍOS SOCIALES EN "BUENOS DÍAS REGIÓN"

polar en el deporte - Eloy lara molina

POLAR EN EL DEPORTE

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
zona puuy

ZONA PUUY

vive padel - nesla muñoz

VIVE PADEL

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250