DELEGADO LIBER LAZO Y ALCALDESAS DESTACAN TRABAJO CONJUNTO PARA FORTALECER CONECTIVIDAD AÉREA EN ÚLTIMA ESPERANZA

Durante la tarde de este martes, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Liber Lazo Navarro, realizó una visita técnica al Aeródromo Teniente Julio Gallardo, acompañado por las alcaldesas de Natales y Torres del Paine, Ana Mayorga Bahamonde y Anahí Cárdenas Rodríguez, junto a representantes de la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas.

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La instancia contó además con la participación de la asesora ministerial de Aeropuertos del MOP, Claudia Carvallo; el jefe nacional de Construcciones de la Dirección de Aeropuertos, Moisés Oñate; el director regional de Aeropuertos de MOP Magallanes, Fabián Navarro Vera, y el jefe del aeródromo, Mauricio Essmann.

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La visita tuvo como principal objetivo evaluar en terreno el estado de la pista del terminal aéreo, la cual durante las últimas semanas ha presentado fallas que han requerido mantenciones de emergencia para asegurar su operatividad.

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En este contexto, la Dirección de Aeropuertos informó a las autoridades locales que actualmente se encuentra evaluando la mejor solución técnica para abordar de manera definitiva el deterioro observado, procurando generar el menor impacto posible en las operaciones del recinto aéreo, considerando además el sostenido crecimiento del tráfico que ha experimentado la provincia durante los últimos años. La definición de esta alternativa será informada durante el presente mes.

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Asimismo, durante la jornada se actualizaron antecedentes relacionados con futuros proyectos de infraestructura contemplados para la Provincia de Última Esperanza, iniciativas que buscan fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo económico, turístico y social del territorio.

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El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, valoró el trabajo coordinado entre las instituciones, el interés de las alcaldesas y el compromiso de la Dirección de Aeropuertos para avanzar en soluciones concretas para la provincia.

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“Esta tarde tuvimos la visita técnica del Ministerio de Obras Públicas, específicamente de la Dirección de Aeropuertos. Vinieron a revisar las condiciones de la pista de aterrizaje y junto a nuestras autoridades locales realizamos un recorrido por las instalaciones. La situación que se vivió hace dos semanas levantó muchas dudas respecto al futuro de nuestro terminal aéreo y, por eso, en conjunto con las autoridades se realizó esta visita técnica”, señaló la autoridad provincial.

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El delegado agregó que “estamos muy preocupados porque, en definitiva, de ello depende la conectividad que tenemos hoy y en el futuro con el resto de Chile. Recordemos que actualmente existen diversos proyectos portuarios, tanto marítimos como aéreos, que se están desarrollando en la región. Para nosotros, como zona extrema, la conectividad es fundamental”.

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Asimismo, destacó que “el desarrollo económico de la mano de la salmonicultura, la pesca artesanal y el turismo, que son pilares importantes de la economía local, depende en gran medida de las condiciones aeroportuarias que existen en la región. Por eso, a partir de estas visitas técnicas se pueden proyectar las inversiones públicas necesarias para mejorar nuestra infraestructura”.

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Finalmente, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo la coordinación institucional para avanzar en proyectos que permitan responder al crecimiento y las necesidades de conectividad de Última Esperanza.